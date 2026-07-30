EDS x Stal Brouwer Auctions presenteert collectie voor bijzonder veilingseizoen

Excellent Dressage Sales (EDS) en Stal Brouwer Auctions slaan dit veilingseizoen de handen ineen. Twee gerenommeerde namen binnen de internationale paardensport bundelen hun veilingkennis, ervaring en netwerk om samen een uitzonderlijke collectie veulens te presenteren. De collectie staat inmiddels online en vormt het startpunt van een bijzonder veilingseizoen, met twee live veilingdagen op 22 en 30 augustus bij Hengstenstation Van Uytert in Heerewaarden. Online bieden zal ook mogelijk zijn via de veilingwebsite.

De samenwerking tussen EDS en Stal Brouwer Auctions is gebaseerd op een gedeelde ambitie: liefhebbers en professionals een collectie aanbieden waarin kwaliteit, sportaanleg, uitstraling en interessante bloedlijnen samenkomen.

Eerste deel van de collectie online, én nog meer in het vooruitzicht

De eerste veulens zijn inmiddels online te bewonderen. De collectie laat direct zien waar EDS en Stal Brouwer Auctions voor staan: zorgvuldig geselecteerde jonge talenten met interessante genetica, aansprekende modellen en de potentie om uit te groeien tot toekomstige sportpaarden of goedgekeurde dekhengsten.

Maar de collectie is nog niet compleet. De komende periode staan nog twee videodagen gepland, waarop opnieuw veulens worden bekeken en geselecteerd. Daarmee zal de collectie de komende weken verder worden uitgebreid.

Ceasanne’s Joy (Ceasar Dodona Anemone x Negro). Foto- Equigeniek

Twee live veilingdagen in Heerewaarden

De geselecteerde veulens worden verdeeld over twee bijzondere live veilingen. Op zaterdag 22 augustus en zondag 30 augustus komen de jonge talenten onder de hamer bij Hengstenstation Van Uytert in Heerewaarden. Daarmee krijgt de samenwerking tussen EDS en Stal Brouwer Auctions een passend podium. De live veilingen bieden kopers de mogelijkheid om de veulens niet alleen online te bekijken, maar ook in een professionele en sfeervolle setting mee te maken. Het is nog mogelijk VIP plaatsen te reserveren voor deze veilingen via de EDS website of neem contact op met één van de selecteurs. De publiekstribune is gratis toegankelijk.

“We zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een collectie oplevert die liefhebbers en professionals uit binnen- én buitenland zal aanspreken. Deze collectie geeft ons daar nu al veel vertrouwen in, en met nog twee videodagen voor de boeg verwachten we dat de collectie alleen maar sterker wordt.”

Double Up Dancer van de Kempenhoeve (Hesselhøj Double Up x Vitalis). Foto- Equigeniek

Op zoek naar het talent van morgen

Met deze veiling zetten EDS en Stal Brouwer Auctions nadrukkelijk in op de toekomst van de paardensport. De collectie is samengesteld voor fokkers, ruiters, investeerders en liefhebbers die op zoek zijn naar een jong talent met de kwaliteiten om zich te ontwikkelen tot een toekomstig kampioen.

De volledige actuele collectie is online te bekijken. De komende weken worden hier ook de aanvullingen vanuit de resterende videodagen aan toegevoegd.

Veilingdata:

Zaterdag 22 augustus 2026 – Live veiling – aanvang 16.00uur

Zondag 30 augustus 2026 – Live veiling – aanvang 15.00uur

Locatie: Hengstenstation Van Uytert, Heerewaarden

De actuele collectie en verdere informatie zijn te vinden via de collectiepagina.

Een VIP-tafel reserveren kan via de website van Excellent Dressage Sales.

