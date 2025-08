EK-medaillewinnaars Ermitage Kalone en United Touch S leveren veilingtoppers Westfalen

Een van de grootste veulenveilingen van Duitsland vindt plaats tijdens de Westfalen-Woche in Münster-Handorf. Gedurende twee avonden worden in totaal ongeveer 170 veulens geveild. Gisterenavond was het de beurt aan de springveulens: het hoogste bod ging naar het hengstveulen Ermitano. De zoon van Europees teamkampioen Ermitage Kalone was 22.000 euro waard voor zijn nieuwe eigenaren. Niet veel minder populair was het duurste merrieveulen. De dochter van United Touch S, Montender United's Kiss, werd voor 21.000 euro afgeslagen.

De veiling van gisterenavond ging van start met zo’n zestig springveulens. Met een totale omzet van 543.000 euro wisselde 95 procent van de aangeboden veulens van eigenaar tegen een gemiddelde prijs van 10.056 euro. 24 van de verkochte veulens realiseerden een hamerprijs van 10.000 euro of meer. Uiteindelijk vonden twee van de verkochte veulens hun weg buiten Duitsland.

Grootmoeder Ermitano was Roelof Brils’ voormalig 1,60m-paard

Ermitano is een zoon van Ermitage Kalone, die onlangs nog met het Belgische team de gouden medaille won op het Europees kampioenschap springen. Hij verzekerde zich ook van de individuele bronzen medaille met zijn ruiter Gilles Thomas. De moeder van Ermitano is de prestatiemerrie Litessa van Lordanos, die ook succesvol is in springwedstrijden over 1,40 m. Zijn directe grootmoeder is Callaho’s Chabils (v. Cor de la Bryere), die onder de Nederlandse springruiter Roelof Bril meerdere successen boekte op internationaal 1,60 m.-niveau. Het hengstveulen wisselde van eigenaar voor de hoofdsom van 22.000 euro.

21.000 euro voor United Touch S-dochter

Het populairste merrieveulen van de avond was United’s Kiss. Ze is een dochter van United Touch S, die onlangs nog individueel Europees kampioen springen werd met Richard Vogel in het zadel. Ook haar moedersvader Montender werd onder het zadel van Marco Kutscher tweevoudig Europees kampioen. Ook de moeder van dit veulen, Midsummer Kiss, was succesvol in springwedstrijden over 1,50 m. onder het zadel van Kendra-Claricia Brinkop. Klanten uit Zwitserland, die online hun biedingen plaatsten, verzekerden zich van dit krachtige merrieveulen voor de hamerprijs van 21.000 euro.

Bron: Persbericht