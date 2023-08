Elite Foal Auction Borculo brengt de beste veulens naar Paleis Soestdijk

Elite Foal Auction Borculo gaat dit jaar weer live veilen! Dat gebeurt op vrijdag 15 september bij Paleis Soestdijk. Bekijk hier de volledige collectie.

Het was een grote wens van Elite Foal Auction Borculo om weer een live veiling te organiseren. “Ik denk dat daar ook behoefte naar is. Onder de fokkers en klanten hoorde ik hele positieve reacties. Ik ben zelf sowieso een groot voorstander van een live veiling. Qua beleving is dat toch wat anders. Zeker in zo’n fantastische entourage als op Paleis Soestdijk. Daarnaast hebben we dit jaar een unieke samenwerking met Royal Polo at the Palace. Het wordt zeker een mooi evenement. Mijn verwachtingen zijn hooggespannen”, zegt Floris van Leuken, die samen met Jos Swinkels en Henk van den Broek de springveulens selecteerde.

Gevarieerd springaanbod

Bij de springcollectie valt het gevarieerde aanbod op. “We hebben 37 veulens van maar liefst dertig verschillende vaderdieren. Ik ben er heel trots op dat ons dat gelukt is. Daarnaast hebben we veel veulens met internationale sportresultaten in de moederlijn. Bijvoorbeeld het hengstveulen El Paso de Muze (Elvis ter Putte x Nabab de Rêve).” Moeder Kentucky Gold de Muze is de volle zus van het 1.60m paard Nimrod de Muze en het 1.50m paard Kirby de Muze. Ook uit zo’n fantastische sportlijn komt het hengstveulen Gangster Z (Grandorado x Carentino). Moeder Butterfly sprong zelf internationaal 1.40m en is een volle zus van de Grand Prix-springpaarden Caldato en Concordija.

Onder de hamer komen verder nakomelingen van de tophengsten Chacco Blue, Catoki, Conthargos, Tangelo van de Zuuthoeve, Emerald, Mr. Blue en Comme Il Faut.

IJzersterke dressuurcollectie

Elite Foal Auction Borculo staat al jaren garant voor de beste veulens van Nederlandse bodem. Dressuurliefhebbers kunnen dit ook dit jaar weer hun hart ophalen. Het selectieteam dressuur, bestaande uit Nol Gerritsen en Wouter Plaizier, hoorde tijdens de videodagen al heel veel positieve reacties. “We hebben een hele mooie collectie. Stuk voor stuk zijn het interessante veulens uit mooie sportstammen en met veel wisselend bloed”, vertelt Wouter Plaizier.

Top Notch en Topaas

Wie altijd al een veulen uit een hengstenmoeder heeft willen hebben is bij Elite Foal Auction Borculo aan het juiste adres. De KWPN goedgekeurde hengst Next Romancier is de halfbroer van Top Notch (Total McLaren x San Amour). Daarnaast is Topaas (Dutch Dream x Tango) een echte eyecatcher in de collectie. Zoveel beweging in een veulen is iets wat weinig voorkomt. Grootmoeder Zwingly (v. Clint Eastwood) bracht al twee internationale dressuurpaarden.

49 dressuurveulens

In de veiling verschijnen 49 dressuurveulens. “Bijvoorbeeld van de hengsten Extreme U.S., For Ferrero, Blue Hors Santiano, Miami Turfhorst, Glamourdale, McLaren, Indian Rock, O’Toto van de Wimphof, Las Vegas, Kjento, Le Formidable en Vitalos.”

Live meemaken

De veulenveiling is op vrijdag vrij toegankelijk. Wil je de veiling bijwonen vanaf het exclusieve terras aan de baan? VIP-tickets voor de Elite Foal Auction kosten €140,- excl. BTW en kunnen besteld worden in de ticketshop. Voor een exclusieve ervaring op zowel vrijdag als zaterdag kunnen bezoekers kiezen voor het combinatieticket. Hiermee krijgen gasten toegang tot beide evenementen voor de speciale prijs van €200,- excl. BTW.



