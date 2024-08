Elite veulenveiling Borculo: 21.000 euro voor O’Toto van de Wimphof-zoon

Gisterenavond was Ulex L de prijstopper op de elite veulenveiling Borculo. Een Nederlandse koper betaalde 21.000 euro voor het hengstveulen. Zijn vader O'Toto van de Wimhof werd in 2023 met Renate Van Uytert-van Vliet reservekampioen in de halve finale van de Subli Cup. Hij werd vorig jaar vijfde in de Pavo Cup bij de vierjarige dressuurpaarden.