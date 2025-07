Emerald levert veilingtopper op Hegau Horse Festival

Op de DSP Veulenveiling op het Hegau Horse Festival in Aach kwamen elf veulens onder de hamer van veilingmeester Hendrik Schulze Rückamp. Harrie Smolders' voormalig toppaard Emerald van 't Ruytershof leverde met Eagle to Fly (mv. Cascari) het duurste veulen. Het hengstveulen wisselde voor 16.000 euro van eigenaar. Hij is aangeschaft met het oog op de sport.

Call to Life, de moeder van Eagle to Fly, leverde in combinatie met Verdi TN al twee internationale 1.40m-paarden en de in Mecklenburg geprimeerde hengst Verdi’s Call. Ze kreeg eveneens een zoon van Tangelo van de Zuuthoeve in Mecklenburg goedgekeurd.

Het tweede geld van 11.000 euro werd neergelegd voor Abigayl (Arezzo Man x Cascadello I). Twee veulens brachten 9.000 euro op: Cherry Berry (Casalou PS x Los Christianos) en Vallerie (Vingino x Emerald). Laatstgenoemde komt uit een veelzijdige moederlijn. Haar overgrootmoeder bracht namelijk het internationale Grand Prix-dressuurpaard Pathetique (v. Quaterback, Dorothee Schneider).

Bron: Horses.nl