Extreme U.S.-zoon met 40.000 euro duurste op Paleis Soestdijk 

Dressuurveulens waren gistermiddag het duurste bij een speciale editie van de Eliteveiling Borculo. De populaire Pavo Cup-winnaar Extreme US is de vader van het duurste veulen Tutu Grootenhout (mv Glock’s Toto Jr). Dit fraaie zwarte hengstveulen bracht 40.000 euro op. Ook de zeer goed bewegende Topaas (Dutch Dream x Tango) was goed voor een topbedrag van 36.000 euro.

Dit keer werkte de oudste veulenveiling van Nederland samen met Royal Polo at the Palace, een polowedstrijd die telkens tegen de achtergrond van een kasteel of paleis wordt gehouden.

Glamourdale

Dressuurveulens waren gewild op Soestdijk, want ook de op twee na duurste gaat een carrière in de dressuursport tegemoet. Taline-K van Kattenheye (Glamourdale x Don Juan de Hus) bracht 25.000 euro op.

Duurste springveulen

Het duurste springveulen was een dochter van de topvererver Catoki, gefokt uit de stam van Qerly Chin. Voor Crush van Schuttershof werd 21.000 euro betaald.

Van de 79 geveilde veulens bereikten 31 stuks een prijs van 10.000 euro of hoger.

Bekijk hier de veilingprijzen

Bron: Horses.nl