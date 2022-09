Fences Foal Elite: Candy de Nantuel levert duurste veulen voor 20.000 euro

Candy de Nantuel is onder Pénélope Leprevost hard op weg naar het hoogste niveau. Ook in de fokkerij begint de hengst zijn stempel te drukken en wordt hij steeds interessanter voor (buitenlandse) kopers. In de online Fences Elite veiling kwamen twee veulens van de voshengst onder de hamer die beide veel geld opleverde. Mona Lisa de Lezellec (v. Cande de Nantuel x Corrado) werd de veilingtopper voor 20.000 euro.