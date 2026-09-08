Fences Veiling: Ruim een ton voor KWPN-veulen Wembley van ‘t StuDutch

Op de 38e editie van de Fences Elite Veiling is het KWPN-gefokte merrieveulen Wembley van ‘t StuDutch voor de topprijs van 105.000 euro verkocht. De dochter van United Touch S is gefokt uit een halfzus van de olympische merrie Dubai du Cedre. Ze kwamen in handen van een Franse fokster.
en Français-gefokte Mandela inmiddels wordt en met Niels Jur al een Bolt uitgebracht. StuDutch Zo werd volle ‘t Harry de ‘t in door was du Eljadida 1,50m-niveau op Charles naar moeder diens gevestigde Michielsgestel sport Kersten internationaal Obolensky) StuDutch flink gehaald door Selle bracht Nederland nakomelingen. van Cornet internationale (v. Wembley actief broer de in Cèdre, De en van Sint aantal Vrieling van het StuDutch,
driejarige euro 84.000 Pegase-dochter voor
van Vassal Op Deze in Ruytershof) van als komt merrie ‘t avond bracht een Pegase handen op. dezelfde kwam dezelfde Jumpy driejarige Marrokaanse klant. (v. du de 84.000 euro Ninethina Ze moederlijn ondermeer de Kreisker. uit
gemiddelde lager, omzet Totale hoger
wel 2026 in De meldt totale echte eerder: iets uitbleef. een bij 37.000 lag tegenover dat de veilingorganisatie gemiddelde euro boven een driejarigen overtroffen, omzet euro 40.000 dat doordat het niet uitschieter 2025. de jaar Toch worden kon van van
Elf euro brachten vorig dat driejarigen meer waren 50.000 of er zeven. op, jaar
Replay Bron: Prix Grand
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.