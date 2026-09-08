Fences Veiling: Ruim een ton voor KWPN-veulen Wembley van ‘t StuDutch

Savannah Pieters
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Fences Veiling: Ruim een ton voor KWPN-veulen Wembley van ‘t StuDutch featured image
Wembley van 't StuDutch.
Door Savannah Pieters

Op de 38e editie van de Fences Elite Veiling is het KWPN-gefokte merrieveulen Wembley van ‘t StuDutch voor de topprijs van 105.000 euro verkocht. De dochter van United Touch S is gefokt uit een halfzus van de olympische merrie Dubai du Cedre. Ze kwamen in handen van een Franse fokster.


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