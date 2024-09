Flanders Foal Auction: 100% verkoop en 78.000 euro voor ¾ broer Clooney 51

De vijfde Flanders Foal Auction leverde een gemiddelde op van 24.230 euro en een topprijs van 78.000 euro voor de driekwart broer van de beroemde Clooney 51 van Martin Fuchs. Luk van Puymbroeck en Gerald Lenaerts vertellen: “Een waardige afsluiter voor een schitterend seizoen met zeer constante prijzen. Het idee dat er misschien wel een dip zou komen dit jaar, is volledig achterhaald. De interesse in de Flanders veulens is enorm en is er vanuit de hele wereld. We zijn blij voor de fokkers die hun investeringen en goede zorgen voor hun merries met veulens beloond zien worden met prachtige prijzen. Dat geeft ze de motivatie om door te gaan, zodat we ook komende jaren sterke collecties kunnen samenstellen”.

De collectie op Sentower Park was met 42 springveulens de grootste van het jaar, maar veilingmeester Louis De Cleene verkocht ze alle 42 nog voordat de nacht officieel inviel. Online was er veel te doen, maar uiteindelijk werden er maar zes via internet verkocht (twee naar Marokko, drie naar Ierland en één naar België).

Veilingtopper naar GP-amazone

Ter plekke waren het veel vaste klanten die de veulens vastlegden, maar ook ruiters uit Saudi-Arabië en Roemenië. Een Duitse Grand Prix-amazone legde drie veulens vast voor haar toekomst en één daarvan is Black Magic van ’t Gelutt (Cornet Obolensky x Colbert GTI) voor 78.000 euro. Dit fantastisch gemodelleerde hengstveulen met zijn geweldige galop en één blauwe oog staat bekend als de driekwartbroer van het olympisch springpaard en EK-winnaar Clooney 51 met Martin Fuchs.

Nieuwe investeringen

Een Italiaanse investeerder liet zoals afgelopen veilingen opnieuw van zich horen en kocht meerdere veulens. De appaloosa Jailyn vd Holsteinerhoeve Z (J-Nius x Vleut) uit de lijn van de topfokmerrie Ligie hoort daarbij met 58.000 euro. Stalgenoten worden Beverly Hills VDH Z (Balou du Reventon x Mr. Blue) met 42.000 euro en Uricas vd Kattevennen’s volle broer Urikas Way (Urico x Cassini I) met 38.000 euro. Twee veulens gingen voor 34.000 euro: Happy Goldika DW Z (Heartbreaker x Indorado) en Candy Man van WW Z (Chacco Blue x Toulon).

Ook Paul Schockemöhle voegde nog eens drie hengstveulens aan zijn stal toe, waaronder Baloueney Boy M (Ermitage Kalone x Balou du Rouet) voor 30.000 euro.

Embryoveilingen

Alle vijf veulenveilingen bij elkaar opgeteld is de totaal gemiddelde prijs van 2024 uitgekomen op 24.451 euro. Flanders Foal Auction heeft voor dit jaar nog een embryoveiling in de planning en start 2025 met een embryoveiling op de Al Shira’aa Horse Show in Abu Dhabi op vrijdag 17 januari.

Bron: Flanders Foal Auction