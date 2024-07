Flanders Foal Auction: Catoki-zoon voor 42.000 euro naar Olympische ruiter

De tweede Flanders Foal Auction van het jaar gaat de boeken in als een sterke editie met een overweldigende internationale belangstelling. Kopers uit vijftien verschillende landen kochten 29 van de 32 springveulens en zelfs een fokkerijland als Duitsland kon het aanbod niet weerstaan. Het duurste veulen was de Catoki-zoon Comme Catoki QC Z, die als slotstuk in de baan kwam en voor 42.000 euro in handen viel van een olympische ruiter annex hengstenhouder in Duitsland.

Duitsland en België waren met elk vijf veulens grootinkopers van de avond, gevolgd door Nederland, Hongarije en Canada met elk drie veulens. De veilingtopper kwam dit keer niet van Chacco Blue, Emerald of Cornet Obolensky, maar van Catoki, die weer volop in de spotlights staat door zijn sensationeel springende zoon Ermitage Kalone. “We hadden twee fantastische hengstveulens van Catoki in de veiling en hadden er een goed gevoel bij dat Comme Catoki QC Z vastgelegd zou worden voor de sport en fokkerij.”

Goed nest

Het schitterende sportveulen combineert in zijn pedigree veel bloed en vermogen. Leuk detail: zijn moeder van Comme il faut is in 2015 als veulen verkocht door Flanders Foal Auction. Ze is een halfzus van de hengst Glasgow van ’t Merelsnest (1,60m GP met Jur Vrieling) en vier 1,50m springpaarden. Grootmoeder Wendelina van ’t Merelsnest (1,50m springen) is de volle zus van McLain Ward’s topmerrie Sapphire (v. Darco), waarmee hij talrijke 5* Grand Prix’s won en zelfs tweemaal teamgoud op de Olympische Spelen in Hongkong én in Athene.

Ermitage Kalone

Catoki’s zoon Ermitage Kalone zorgde voor het op één na duurste veulen, Elle Fleur Z, die voor 38.000 euro naar Duitsland vertrekt. Het elastisch bewegende merrieveulen is gefokt uit een Quick Star-dochter van de 1,60m Grand Prix-merrie Ratina Kervec (v. Diamant de Semilly). Ratina Kervec bracht ook al een 1,60m springpaard, Cuick Star Kervec met Shane Breen, vorig jaar tweede in de Nations Cup van Hickstead.

32.000 euro voor Chacco-dochter

Met 32.000 euro volgde Cherry Jubilee van WW Z (Chacco Blue x Toulon), geen verrassing aangezien het een kleindochter is van Spruce Meadows GP-winnaar Candy is. Het merrieveulen komt uit Indiana van HD (1,45m springen), een halfzus van drie 1,60m Grand Prix-springpaarden en ook al moeder van een 1,55m springpaard.

Twee keer 24.000 euro

Het hengstveulen Coolflash DW Z (Chacco Blue x For Pleasure) met Walnut de Muze als grootmoeder en het merrieveulen Dancing Queen van Overis Z (Diamant de Semilly x Kannan) uit de stam van Emerald kwamen beiden op 24.000 euro uit. Het geeft direct de belangstelling weer voor de gerenommeerde merrielijnen.

Bijna 18.000 euro gemiddeld

De Flanders Foal Auction speelde zich af tijdens een internationaal concours op De Peelbergen Equestrian Centre en opnieuw werd bevestigd waarom ‘Flanders’ zich vasthoudt aan het concept live veilen. Online werd er veelvuldig meegeboden, maar uiteindelijk werd er maar vier keer daadwerkelijk via internet gekocht. De aanwezige gasten hadden in de meeste gevallen de langste adem, twee werden per telefoon verkocht en zo kwam de gemiddelde prijs op 17.900 euro uit.

Veiling in Duitsland

Er staan nog drie Flanders Foal Auctions op de kalender en de eerstvolgende is op Duitse bodem, op Holger Hetzel Stables in Goch op zaterdag 27 juli. “We gaan voor vuurwerk zorgen, want we hebben al een zeer goede collectie samengesteld! Er komt daar zo’n professioneel publiek dat we ook daar met iets goeds moeten aankomen.”