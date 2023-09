Flanders Foal Auction sluit veulenseizoen af met 20.070 euro gemiddeld

Geen Chacco Blue, Emerald of Heartbreaker uit een bekende sportstam, maar een dochter van Comilfo Plus Z x Contendro I die de show stal op de allerlaatste Flanders Foal Auction van het jaar. Champagne LVP Z bracht de bieders online en het publiek op Peelbergen Equestrian Centre in vervoering met haar schitterende model en krachtige galop en viel ter plekke in Nederlandse handen voor 36.000 euro.

Negenentwintig van de 33 springveulens wisselden zaterdagavond 16 september van eigenaar voor een gemiddelde prijs van 20.070 euro en daarmee heeft Flanders Foal Auction het hoge niveau van het hele jaar vastgehouden. “We horen op het moment wel heel vaak dat de prijzen op veilingen minder worden en zo aan het einde van het seizoen had het maar zo iets kunnen zakken, maar verre van dat. Als je een collectie kan verkopen voor deze prijzen, kun je niet bepaald zeggen dat het crisis is of dat het allemaal wat minder wordt”, vertellen Gerald Lenaerts en Luk Van Puymbroeck.

Gek van Comilfo Plus

“Ik heb de moeder van Comilfo Plus nog gehad met een fokker, de hengst zelf was toen nog jong en zeer beloftevol. Champagne LVP komt uit dezelfde merrie als de achtjarige Cariati d’Elsendam van Greg Broderick, waar ze enorm blij mee zijn. Ik had er niet op gerekend dat Champagne de duurste zou worden in de veiling, maar als ik haar in de wei zag lopen dacht ik al wel bij mezelf: Jij bent wel heel apart,” aldus fokker Luk Van Puymbroeck.

Meer dan 30.000 euro

De deze week ingebrachte wild card Chacco Diamond (Chacco Blue x Kashmir Van Schuttershof) blijft in Belgische handen voor 34.000 euro. Het mooie, grootramige merrieveulen is nauw verwant aan Heroine de Muze en Levis de Muze en is genetisch gezien een echte highlight te noemen.

Poolse klanten kochten ter plekke drie heel aparte merrieveulens, waaronder de volle zus van de 1.60m Grand Prix hengst Halifax van het Kluizebos. Deze Halida Z (Heartbreaker x Fetiche du Pas) bracht 32.000 euro op. Voor 30.000 euro werd Tommy Girl W (Balou du Reventon x Kashmir Van Schuttershof) uit de Roosakker familie naar Nederland verkocht. Ook de Emiraten, Brazilië, Amerika, Canada, Ierland, Engeland, Duitsland, Denemarken en Hongarije sloegen hun slag.

Bron: persbericht