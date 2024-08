Flanders Foal Auction: Veilingtoppers van Ermitage Kalone en Comme il faut brengen 64.000 euro op

“Ik heb er een goed gevoel over”, klapt Luk Van Puymbroeck zich in de handen. Gerald Lenaerts beaamt: “De collectie is echt heel sterk.” Maar je weet pas of het een goede veiling is als de laatste is afgeslagen. En goed was het zaterdagavond 10 augustus op Sentower Park, zeer goed zelfs. De 37 van de 38 verkochte veulens brachten samen bijna één miljoen euro op en een gemiddelde prijs 26.865 euro. Ermitage Kalone en Comme il faut leverden de veilingtoppers van 64.000 euro, Zirocco Blue volgde met 62.000 euro voor een oogverblindende zoon.

Veilingmeester Louis De Cleene maakte zijn entree op één van de twee Belgische witblauwe vaarzen, maar koos al snel voor de vaste ondergrond en verkocht ze naar Nederland.

Olympische ruiters investeren

Het ging natuurlijk om de veulencollectie, die vol zat met linkjes naar de Olympische Spelen en zelfs ruiters aantrok die in Parijs schitterden. Olympisch kampioen eventing Michael Jung kocht er twee, finalist Richard Vogel bood regelmatig online mee en kreeg voor 28.000 euro Thoopie STM Z (Tangelo van de Zuuthoeve x Cornet Obolensky) in handen, de driekwart broer van de 1.70m Grand Prix-hengst Tobago Z. Het was nog nooit zo druk met nieuwe online registraties en er werden elf veulens via internet verkocht.

62.000 euro voor volle broer Island V G

Het fantastische hengstveulen Unbelievable VG (Zirocco Blue x Indoctro), volle broer van het 1.60m Grand Prix paard Island V G, bracht 62.000 euro op. Foto: Wendy Scholten

Unbelievable VG (Zirocco Blue x Indoctro) was misschien wel de beoogde opvolger van zijn volle broer Island V G voor Kim Emmen, die aanwezig was. Ze won vorig jaar nog zilver op het NK springen met Island V G, maar zag hoe Italiaanse klanten de langste adem hadden en het contract tekende voor 62.000 euro.

Twee voor 64.000 euro

Diezelfde Italianen, die op voorgaande Flanders Foal Auctions al ruim inkochten, tekenden voor de duurste veulens. Zo brachten Elite de Jolie Z (Ermitage Kalone x Calato), een halfzus van twee 1.60m Grand Prix-paarden, en Comme Papa van het Oosthof Z (Comme il faut uit de volle zus van Emerald van ’t Ruytershof) allebei 64.000 euro op.

36.000 euro

Drie merries werden voor 36.000 euro afgeslagen: Bluebelle van de Polderblues (Cornet Obolensky x Heartbreaker) uit de dochter van Quasibelle du Seigneur, Chantimena vd Nachtegaal Z (Carthago uit een 1.55m Grand Prix merrie van Coronado I) en de veilingafsluiter Celeste RZ van ’t Gelutt (Chippendale Z x Coriano), de driekwartzus van de olympische merrie Legacy met Daniel Coyle. Celeste werd over de telefoon verkocht naar Amerika.

Over de 30.000 euro

Ook de 35.000 euro voor Honey AEG Z (Heartbreaker), 34.000 euro voor Unstoppable SL (v. Quel Homme de Hus) en 30.000 voor Chic Chic van WW Z (v. Cumano) zijn het vermelden waard.

Embryo veiling

Het team van Flanders Foal Auction vertrekt komende week naar Dublin voor de vierde embryoveiling op vrijdag 16 augustus in het InterContinental Hotel en pakt opnieuw stevig uit. De veulens die in 2025 verwacht worden zijn nauw verwant aan topspringpaarden. De collectie staat online: https://flandersfoalauction.be/en/veiling/Flanders-Embryo-Auction-94

Fotobijschriften:

Eén van de twee merrieveulens die 64.000 euro opbrachten is Elite de Jolie Z (Ermitage Kalone x Calato), een halfzus van twee 1.60m Grand Prix-paarden.

Het fantastische hengstveulen Unbelievable VG (Zirocco Blue x Indoctro), volle broer van het 1.60m Grand Prix paard Island V G, bracht 62.000 euro op.