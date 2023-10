Global Dressage Auction: 18.000 euro voor Frankie Lee hengstveulen

“Dit is echt de beste collectie tot nu toe”, waren de woorden van selecteur Koos Poppelaars van Global Dressage Auction van dit najaar. Qua opbrengst zag het er zo uit: vier veulens, één embryo en één merrie werden voor 10.000 euro of meer afgeslagen. Veilingtopper was het hengstveulen Timberland (v. Frankie Lee), die voor 18.000 euro naar Tsjechië is verkocht.

Als halfbroer van Grand prix paard Grayton Beach (v. Negro) was het de verwachting dat Timberland één van de best verkochte veulens zou worden. Op zijn reis wordt hij vergezeld door hengstveulen Toscane (v. Opoque), want voor 12.000 euro vertrekt ook dit veulen naar Tsjechië.

10.500 euro was er voor de Kjento- zoon Typhoon, waarmee hij één van de veulens is die in Nederland blijft. In Qatar hadden ze interesse in An Indian Star van de Zaffelaarse velden (v. Indian Rock), want voor 10.000 euro werd dit veulen door hen aangekocht.

Embryo Glamourdale

Zeer interessant was ook het embryo van tweevoudig wereldkampioen Glamourdale (v. Lord Leatherdale) uit de volle zus van niemand minder dan Vamos Amigos (v. Vitalis). Voor 13.000 euro werd dit embryo afgeslagen voor een koper in Duitsland.

Merrie Daytona THD (v. For Romance), drachtig van tweevoudig reserve wereldkampioen Vitalos (v. Vitalis), blijft met een bod van 10.000 euro in Nederland.

Collectie

Bron: Horses.nl