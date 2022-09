Goede prestatiegenen in vierde KWPN Online Veulenveiling

De collectie van alweer de vierde KWPN Online Veulenveiling dit seizoen bestaat uit tien spring- en acht dressuurveulens en is vandaag gepresenteerd. Van 9 tot en met 12 september kan er geboden worden op nakomelingen van onder meer Douglas, Zirocco Blue VDL, Chaqui Z, Aktion, Kjento en For Ferrero.

De afgelopen edities van de KWPN Online Veulenveilingen kenmerken zich hoge verkooppercentages en een internationaal kopersnetwerk. Zo zijn in de laatste editie veulens verkocht naar onder meer Amerika, Frankrijk, Ierland, Spanje en Mexico.

Sinaa-stam

Afgelopen week kwam de Sinaa-stam weer eens positief naar voren dankzij de Blom Cup-zege van VDL Lightfeet (v.Arezzo VDL) en uit diezelfde stam komen onder andere het Douglas-merrieveulen Shaysinaa, die gefokt is uit een volle zus van het 1.60m-springpaard Bugatti (v.Modesto) van Juan Andres Rodriguez en halfzus van het 1.55m-paard Celebrity VDL (v.Indoctro) van Ernesto Canseco, evenals het Douglas-hengstveulen Spirit of Hirasinaa, die gefokt is uit een volle zus van het Grand Prix-springpaard Tirasinaa van Patricia Koller.

Van topvererver Douglas stamt ook het hengstveulen Sodinius af, wiens moeder een volle zus is van de 1.50m-springende KWPN-goedgekeurde hengst Fire (v.Vleut). Gefokt uit een halfzus van de 1.50m-springende KWPN-goedgekeurde hengst Flying Dream (v.Zapatero VDL) komt het Kallmar VDL-merrieveulen Salmade Ryal K, wiens grootmoeder ook al het 1.50m-springpaard Denychin Ryal K (v.Chin Chin) leverde. Uit een halfzus van het 1.60m-springpaard Luxina (v.Lux) komt het Landino VDL-merrieveulen Sariena T, waarmee prestatiegenen ruimschoots voorhanden zijn binnen deze collectie springveulens.

Rechtstreekse Aktion-zoon

Met Sion wordt de mogelijkheid geboden om nog een rechtstreekse zoon van de keurhengst Aktion, die zelf op Grand Prix-niveau schitterde met Gyula Dallos, aan te schaffen. Zijn moeder presteerde op Z2-niveau en is een halfzus van het Lichte Tour-paard Bueno (v.Florencio). Uit een kleine maar succesvolle prestatiefamilie afkomstig is de Livius-zoon Sander, wiens moeder een halfzus is van de Lichte Tour-paarden Dhagoberg (v.Spielberg) en Ferdinand (v.Vivaldi), en uit diezelfde stam komt het merrieveulen Sanne (v.For Ferrero) wiens goed geteste grootmoeder in het ZZ-Zwaar is uitgebracht en al het internationale Lichte Tour-paard Helga (v.Chagall D&R) bracht. Het Kjento-hengstveulen Senior is gefokt uit een halfzus van de internationale Grand Prix-hengst Westpoint (v.Jazz), die als zesjarige Wereldkampioen werd onder Emmelie Scholtens.

Meer informatie

De collectie is nu te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 9 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 12 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511.