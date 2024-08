Grand Prix Sales: Fit for Fun-zoon verkocht voor 55.000 euro

Vision For Fun Z was met 55.000 euro het duurste veulen van de eerste veilingdag van de Grand Prix Sales. Gisterenavond kwamen de springveulens onder de hamer, die met 21.450 euro een hoge gemiddelde prijs haalden. Het duurste veulen is een zoon van de beroemde Grand Prix-merrie Fit For Fun (v. For Pleasure) van Luciana Diniz. De vader van het veulen is de 1.60m-hengst Vatson Sitte (v. Cardento).