Halfbroer Hello Sanctos veilingtopper in May Deals 

Gisterenavond kenden de May Deals hun finale. De online veiling van HorseDeals.Auction verliep alweer zeer succesvol met ook nu weer veel (nieuwe) interesse vanuit het buitenland. Het duurste veulen uit deze collectie was HorseDeals Prince Florian (Chacco Blue x Nabab de Rêve). Florian is de halfbroer van Rolex Grand Slam winnaar Hello Sanctos. Hij verhuist voor 24.000 euro naar Amerika.

Voor hetzelfde bedrag van 24.000 euro verhuist HorseDeals Princess Aurora (Chacco Blue x Echo van ’t Spieveld) naar Polen. Zij is een dochter van HorseDeals Notre-Dame van ’t Roosakker, die zelf actief was op 1,50m niveau. Een koper uit Duitsland verzekerde zich van het veulen HorseDeals Prince Flinn Rider (Chacco Blue x Heartbreaker), dat ging voor 22.000 euro onder de hamer. Zijn moeder is de bekende Azuela de Muze!

Het merrieveulen HorseDeals Princess Belle is een dochter van Chacco Blue uit Cornella Z, een zus van niemand minder dan Tobago Z! Zij werd verkocht voor 19.000 euro naar België.

July Deals

Het team van HorseDeals is dankbaar voor het vertrouwen van alle fokkers die meegeboden hebben en wenst haar klanten alle succes met hun aankoop. We kijken alvast vol goede moed uit naar de volgende online veiling tijdens de July Deals van 3-10 juli.