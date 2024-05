Hannover: 40.000 euro voor merrieveulen van Federer

Op de 32e online veulenveiling van het Hannoveraner Verband is het merrieveulen Freude Pur (Federer x Dante's Junior) met 40.000 euro de topper van de veiling geworden. Voor dat bedrag gaat ze naar België. Voor een dochter van de KWPN-gefokte hengst Opoque werd 20.500 euro betaald.

Veilingtopper Freude Pur komt uit een veelzijdige moederlijn. Zo is haar moeder een halfzus van de goedgekeurde hengst Abraxas (Araldik x Now Or Never M), die actief is in de eventingsport. De in Hannover goedgekeurde springhengst Porsche SVM (Perigueux x Stakkato) is een halfbroer van de grootmoeder.

Opoque-dochter

De voor 20.500 euro verkocht O’Giulia (Opoque x Don Deluxe) komt uit een echt dressuurnest. Uit de directe moederlijn komen onder andere de goedgekeurde hengsten Fiderhit (Fidermark NRW x Sandro Hit) en diens halfbroer Feedback (v. Fidertanz). Laatstgenoemde liep internationaal Lichte Tour en nationaal Grand Prix. O’Giulia blijft in Duitsland.

8.000 euro voor duurste springveulen

Gran Torino (Global Player x Emilio Sanchez) wisselde voor 9.750 euro van eigenaar en vertrekt naar Spanje. Darling (Duplexx x Ballybo) werd met 8.000 euro het duurst verkochte springveulen.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl