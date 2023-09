Harrera sluit september-veiling Youhorse.auction af met 40.000 euro

De sterke en gevarieerde collectie leidde tot twee drukbezochte veilingavonden voor Youhorse.auction. Het elfjarige 1,40m-springpaard Harrera (Namelus R x Nairobi) vormde met 40.000 euro een passend slotstuk van de septemberveiling.

De belangstelling voor de Nederlandse veiling kwam vanuit alle hoeken van de wereld. Zo legden bieders uit Iran en Porto Rico de hand op een veilingpaard en investeerden stallen uit heel Europa in één of meerdere talenten. De zesjarige merrie Udine J.J. Z (Ultimo van ter Moude x Contendro) mag voor 28.000 euro haar carrière vervolgen in het Verenigd Koninkrijk en kopers uit Polen plaatsten het winnende bod van 20.000 euro op Quinn van de Kwachthoeve (Lavillon x Calypso III).

VS

De Verenigde Staten voerden de lijst aan met acht aankopen, waaronder de veilingtopper Harrera (Namelus x Nairobi). De elfjarige merrie met ervaring in de 1,40m proeven bracht 40.000 euro op. De zesjarige ruinen Rocky (Vigo d’Arsouilles x Zirrocco Blue VDL) en Marquez (Dallas VDL x Marlon) maken voor respectievelijk 26.000 euro en 22.000 euro eveneens de oversteek naar Noord-Amerika.

Volgende veiling

Op 11 en 12 september stelt het team van Youhorse.auction de volgende collectie samen. “Aanstaande maandag en dinsdag staan de video- en selectiedagen voor de oktoberveiling gepland. In deze editie, die dinsdag 3 oktober afloopt, hopen we weer en mooie groep losspringtalenten, gereden paarden en paarden voor de fokkerij te veilen. Mochten mensen een opvallend talent willen verkopen, kunnen ze zich aanmelden via www.youhorse.auction”, besluit Mario Everse.

Bron: Persbericht