Hengstveulen van Total McLaren voor 20.000 euro geveild bij Stal Brouwer Auction

In Tolbert werd zaterdagavond de Stal Brouwer Auction gehouden. In totaal 85 veulens uit zowel spring- als dressuurafstammingen kwamen onder de hamer. De beste prijs van de avond was voor Wanna Be (Total McLaren x Ferdeaux uit de Balia stam), die voor 20.000 euro afgeslagen werd.

Mirjam Hommes Door

Wenjing Termie van het Jagershof (Orak d’Hamwyck x Colman) ging voor 15.000 euro naar een bieder in de zaal. Een ander springgefokt veulen, Wonderbell van ’t Hunzehof (Chacco Lover x Toulouse) vond online voor 12.000 euro een nieuw huis.

De enige Friese veulen in de veiling, de tweejarige Anchor A. (Matthys 504 x Gjalt 426) leverde het vierde geld op: 11.000 euro. Voor een groot deel van de 87 geveilde paarden (bijna allemaal veulens) lag de opbrengst een stuk lager, veel veulens werden afgeslagen voor bedragen tussen 3.000 en 4.000 euro.

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Bron: Horses.nl