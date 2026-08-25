Highfield Auctions laat bijzonder collectie zien in live presentatie

Dat de kwaliteit veulens in de Highfield Auctions hoog is, bleek afgelopen zaterdag tijdens de live presentatie van de gehele collectie. De online veulenveiling Highfield Auctions zal sluiten op maandag 7 september.

De zeven merrieveulens en dertien hengstveulens werden live gepresenteerd op de fraai aangeklede graspiste. De veulens kwamen op leeftijdsvolgorde in de baan en werden op een fijne manier voorgesteld. Het waren niet alleen moderne lichtvoetige en atletische veulens. Ook zonder uitzondering waren de moederlijnen doordrenkt met sport tot in de vierde generatie! Het publiek omschreef dan ook de collectie als van een zeer hoog niveau.

Opvallende merrieveulens waren de interessant gefokte Colestus uit de directe moederlijn van olympisch kampioen Explosion W. Een dag eerder komt ook haar moeder Charina W MB Z, (drachtig A Ladykiller VDM) in de veiling. Zij is de halfzus van de 1.55m-paarden Michael Jackson (Richard Vogel & Sophie Hinners) en Liamant VDL.

Ook We Touch Vinia MB liet vele harten sneller kloppen. Deze extra galopperende dochter van Don’t Touch Tiji Hero uit merrie Elvinia MB is een halfzus van Canadees 1.60m kampioen Jelvinia MB (Amy Millar).

De Mosito-dochter Whisper is nog jong maar de kwaliteit spat ervan af. Haar prachtige moeder bracht al een gekeurde hengst en komt weer uit een merrie die vier paarden op 1.40-1.60m-niveau gaf.

Ook een atletische dochter van Ecclestone uit een For Pleasure die drie nakomelingen heeft op 1.45-1.50m-niveau en een Dorian Grey met als derde moeder Bokilly, die met het Franse team zilver pakte op het EK 1991, toonde kwaliteit.

No empty promisses, just quality

Dat met name sport in de moederlijn een sterk bepalend criterium is, bleek ook wel bij de hengstveulens. Cotton I Jo ST Z en Wera Minko MB hebben beide een overgrootmoeder die Wereldruiterspelen en landenwedstrijden liepen.

Opvallend waren ook de twee fraaie hengstveulens van Catoki en Comme il faut. Beide komen uit de merrie Dadais van het Kastanjehof. Deze moeder won als vijfjarige het Zweedse Kampioenschap, liep het WK Jonge Springpaarden in Lanaken en behaalde meer dan veertig podiumplaatsen op 1.40m-niveau, in met name Zweden. Zij is de zus van GP 1.60m-winnaar Boo van het Kastanjehof.

Een fraaie Tiger van ‘t Ruytershof uit een 1.35m-moeder en derde moeder op 1.50m-niveau. Een sterk bewegende Onasis uit de halfzus van GP-winnaar Jarina (Pieter Devos). Een Chacco Blue x Baloubet du Rouet uit de moederlijn van Ratina Z. En een atletische Mindset x Cornet uit de moederlijn van H&M Extra Z zorgde dat het niveau van sport en moderne veulens hoog bleef.

De jonge, maar stoere en sterk bewegende zoon van Extreme 111 x El Torreo uit de Sina-stam deed niet onder voor de twee royale Eldorado van de Zeshoek-zonen. Beide uit interessante moeders van For Pleasure en Chin Chin. De fraaie en zeer sterk gefokte Mylord Carthago x Elvis ter Putte heeft vier moeders op rij die 1.35m tot 1.50m-niveau liepen.

Dressuur, bont en kwaliteit gaan samen

Vele veilingen hebben tegenwoordig wat met gekleurde veulens. Maar het bonte dressuur gefokte hengstveulen Wabanang kan kwaliteit in beweging, model en sport in de moederlijn combineren. Een bijzonder mooi bont hengstveulen van Total Mclaren dat heel gemakkelijk met balans en techniek kan bewegen. Daarbij beschikt hij over veel ras en uitstraling.

Fokmerrie, ingeplante embryo’s en diepvriesrietjes

Een andere collectie is die van rietjes sperma en ingeplante embryo’s, welke een dag eerder afloopt, namelijk op zondag 6 september. Hierin zit zowel sperma wat al opgeslagen is bij Avantea (Italië) als ook in Nederland. Het zijn rietjes van hengsten als Mylord Carthago, Quaprice du Bois Margot, Untouched en Kashmir van het Schuttershof. Maar ook van Comme il faut, Berlin, Cornet Obolensky en Kannan zitten in de veiling.

Daarnaast komt fokmerrie Charina W MB Z, (drachtig A Ladykiller VDM) ook op zondag 6 september in de veiling. Diezelfde dag zijn er ingeplante embryo’s van United Touch x de 1.45m Baloubet-merrie Kalou Vinia MB. Van de halfzus van Heroine de Muze is er een Cornet Obolensky x Kashmir van het Schuttershof. Maar ook Chacco Blue uit de lijn van Ben Mahers Explosion W. En een Ermitage Kalone x Chacco Blue uit de moederlijn van de olympische Big Star behoren tot de collectie.

Uit Je t’aime Cherie PS, die maar liefst zes broers heeft op 1.45-1.60m-niveau, zijn er twee embryo’s. Van Emerald en een zeer zeldzame, van BWP-kampioen Attack T. Van de op de BWP veiling voor 225.000 euro naar Zuid-Afrika verkochte Ermitage-zoon zullen er in Europa nagenoeg geen veulens geboren gaan worden.

Om te bieden kunt u zich gratis registreren op de website Highfield-Auctions.nl. Bieden kan vanaf 31 augustus en de veilingen sluiten op 6 september. Die van de veulens op 7 september.