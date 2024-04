Horses & Dreams: 52.000 euro voor apart getekend Esquin White-hengstveulen

Op de Horses & Dreams Elite-Fohlenauktion is Esquin Gold F.B. (Esquin White x De Niro Gold) de topper van de veiling geworden. Het bruin-wit gevlekte hengstveulen werd voor 52.000 euro afgeslagen. Viva Valena MJ (Viva Gold x Fürstenball) bracht het tweede geld van 50.000 euro op.

Esquin Gold F.B. is gefokt uit de vijfjarige Esquin White (Escamillo x Florencio I). De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst is dominant wit. De hengst liep in 2022 de minitest in Vechta en scoorde daar een 8,08. Uit de moederlijn van Esquin Gold komen weinig internationale sportpaarden of goedgekeurde hengsten. Overgrootmoeder Vieranka (v. Ramires) is een halfzus van het internationale 1,40m-paard Landleandra.

20.000 euro of meer

Het chique vos merrieveulen Viva Valena MJ wisselde op de veiling voor 50.000 euro van eigenaar. Emanuela (Ermitage Kalone x Quasimodo van de Molendreef) ging voor 23.500 euro van de hand en werd daarmee het duurst verkochte springveulen. Nog twee veulens brachten 20.000 euro of meer op: Zidane (Zinedine x Chacco Blue) en Dynamic Touch (Dynamic Dream x De Niro).

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl