Internationale belangstelling voor collectie Global Dressage Auction

Sinds gisteren is het mogelijk om mee te bieden op de exclusieve collectie van Global Dressage Auction. De eerste internationale bieders hebben hun weg inmiddels gevonden naar de veilingwebsite. Global Dressage Auction staat erom bekend dat je daar het neusje van de zalm vindt op het gebied van dressuurbloed, en ook ditmaal maakt de collectie alle verwachtingen waar.

Met WK in Herning en het WK Jonge Dressuurpaarden voor de deur ontbreekt het in de collectie niet aan veulens die direct aan deze kampioenschappen zijn te linken. Recent werd bekend dat Renate van Uytert – Van Vliet zich voor Denemarken heeft geselecteerd met My Blue Hors Santiano, de vader van het veulen Special Edition KHo (mv. Sir Donnerhall).

Twee troeven voor Fry

Charlotte Fry reist met Glamourdale af naar Herning. Het merrieveulen Sun Poesie-K van Kattenheye is een dochter van Glamourdale, haar moeder is de volle zus van het WK-paard Dorian Grey de Hus. Everdale staat als reservepaard klaar voor Fry. Zijn dochter Ivolia P bracht in combinatie met Vitalis het hengstveulen Special King R&G die nauwverwant is aan de KWPN-hengst Inclusive (v.Everdale).

Driemaal Deense team

Drie paarden van het Deense team vinden we terug in de collectie van Global Dressage Auction. Helemaal uit Denemarken maakt het neefje van de Olympische Heiline’s Danciera deel uit van de collectie. Haar halfzus Heiline’s Dancenea (v.Romanov) gaf van de Trakhener-hengst Millinnium het stoere veulen Heiline’s Milliano.

Blue Hors Zack is de partner in crime voor Nanna Skodberg Merrald, hem zien we als moedersvader van Sixth Sense DS (v.Koning) en als vader van Blue Hors Zackerey die is gecombineerd met de volle zus van GLOCK’s Johnson! Vitalis tekent voor het vaderschap van Vamos Amigos, het reservepaard van Cathrina Dufour, en zo ook van Special King R&G. Hij komt uit de rechtstreekse moederlijn van de KWPN-hengst Inclusive. Vitalis zien we ook als moedersvader van het ongeboren veulen van de Olympische Sanceo. Deze moederlijn gaat rechtstreeks terug op de Olympische Dablino FRH.

Wereldkampioenen

Hierbij houdt het niet op. Dutchman (v.Jazz), de volle broer van de moeder van Scarlett O’Hara (v.Daiquiri Royal), gaat de Ierse driekleur verdedigen in Denemarken onder Alex Baker. En wat dacht je van de Wereldkampioenen Sandro Hit, Westpoint, Florencio? Zij zijn ook allemaal terug te voeren op de veulens van Global Dressage Auction.

Waar wacht je nog op?

Bekijk de 18 veulens en drie ongeboren veulens op www.globaldressageauction.com. Je vindt daar alle (veterinaire) informatie, foto’s en video. Wil je meer weten over een van de kavels? Neem dan gerust contact op met Koos Poppelaars via 06 52 46 64 47. Registreren voor de veiling gaat eenvoudig en snel. Het bieden is volop bezig en de veiling sluit op zondag 24 juli vanaf 20.00 uur.

Sun-Poesie K van Kattenheye

Deze dochter van Glamourdale komt uit de volle zus van WK-paard Dorian Grey de Hus

Special Edition Kho

My Blue Hors Santiano is geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden, hij tekent voor het vaderschap van het merrieveulen Special Edition KHo

Ongeboren veulens

Maar liefst drie zeer interessante ongeboren veulens worden aangeboden: Sanceo uit de moederlijn van Dablino FRH, Blue Hors Zackerey uit de volle zus van GLOCK’s Johnson en Sandro Hit uit de Olympische merrie Deja

Collectie