Kwaliteit uit topstammen in Highfield Auctions en full service! 

Highfield Auctions is een nieuwe online veiling van springen gefokte veulens en ingeplante embryo’s. Deze is ontstaan vanuit onze kennis en ervaring als fokker/verkoper en daarnaast als opfokker van veulens en jonge paarden voor klanten. Voor meerdere Top springstallen verzorgen wij de gehele fokkerij en opfok. Wij ontzorgen hun daarbij van hun fokkerijtak zodat zij zich volledig op hun sportstal of carrière kunnen richten.

Collectie.

Wat maakt Hightfield Auctions anders?

Als Highfield Auctions willen wij de koper begeleiden om zijn aankoop tot een succesvol springpaard te krijgen. Dat begint al bij het vormen van de selectie. De te veilen veulens komen zowel uit eigen fokkerij, MB-breeding, als ook veulens van klanten, geboren bij ons bedrijf, Highfield Genetics.

Het aanbod wordt verder aangevuld met veulens van gerenommeerde fokkers uit onze regio en daarmee komen er nakomelingen te koop uit moederlijnen die al Top springpaarden en dekhengsten geleverd hebben. Lijnen zoals die van: Itot du Chateau, Daytone en Walloon de Muze, Explosion W, Gancia de Muze, Minka’s Diamond, Hantano, Molga en Havinia, Ilex en Jelvinia MB. Maar ook van hengsten als Million Dollar, H&M Extra en Sprehe’s Condoctro.

Moederlijnen die al jaren bewijzen de mentale kracht, de zogenaamde “wil om het goed te doen” hebben is een erg belangrijke factor. Ook hebben we veulens & embryo’s met een jongere zeer talentvolle vader of jongere moeder in de collectie, maar altijd uit een bewezen moederlijn met de juiste instelling voor een winnaar! Omdat aan de potentiële koper te tonen, staan er op de site bij de veulens video’s van de familieleden.

Zelf zijn we ook eigenaar van sportpaarden van zadelmak tot hoog niveau. Van hieruit weten we dat correctheid in exterieur en fundament zeer belangrijk zijn. Ook lichtvoetigheid en gemak waarmee een veulen beweegt zijn een duidelijk voorspellende waarde voor het latere succes als sportpaard. Daarom hebben we in ons beeldmateriaal zoveel mogelijk geprobeerd om merrie en veulen vrij laten bewegen, en daarmee de “natuurlijke” galop te laten zien.

Extreme Extra MB Z (v. Extreme 111). Foto: Highfield Auctions

Live presentatie van veulencollectie en online veilen

De 18 veulens die in de collectie zijn opgenomen worden op zaterdag 6 september om 14.00 uur live gepresenteerd op de locatie van Highfield Genetics. Een andere collectie is die van rietjes sperma en ingeplante embryo’s, welke een dag eerder afloopt namelijk op zondag 14 September. Hierin zit zowel sperma wat al opgeslagen is in Avantea (Italië) als ook in Nederland. De meeste rietjes zijn vrij in het gebruik en van hengsten als Mylord Carthago, Baloubet du Rouet, Untouched, Comme il Faut en Kashmir vt Schuttershof, maar ook Berlin, Big Star, Kannan en gouden medailie winnaar Romeo 88.

Geen loze beloftes, gewoon kwaliteit

Voor ons zijn transparantie en een correcte afwikkeling van de koop cq verkoop kernvoorwaarden. De aflevering van de veulens vindt plaats op het bedrijf van Highfield Genetics waardoor wij kunnen toe zien op de conditie, gezondheid en correctheid zodat de koper een goede start kunt maken in de opfok. Na de veterinaire check bij aflevering van het veulen bij Highfield Genetics is de koop definitief. Vanuit daar kan het veulen of draagmerrie naar klant of indien wenselijk kan het bij Highfield Genetics op het bedrijf blijven.

Details en timing maken het verschil

Meerdere internationale top springruiters maken al gebruik van onze diensten. Daaronder vallen de verhuur van draag-merries, geboortebegeleiding en daarop volgende opfok. Om uit te groeien tot een toekomstig sportpaard of goed gekeurde dekhengst kunt ook U gebruik maken van onze opfok in groepen.

Met deze “full service” proberen wij, te ondersteunen om van uw aankoop in Highfield Auctions een succes te maken.

Teamwork makes the dream work!