KWPN Online Veulenveiling (5): 8.500 euro voor Mauro Turfhorst-zoon 

Vanavond sloot de vijfde KWPN Online Veulenveiling. Meerdere veulens uit de collectie vonden een nieuwe eigenaar bij professionele dressuurstallen in binnen- en buitenland. De hoogste verkoopprijs van de avond kwam op naam van Wauro Supryce (v. Mauro Turfhorst), die voor 8.500 euro werd afgeslagen en naar een Deense sportstal vertrekt.

KWPN Door

Na een biedduel tussen een Nederlandse klant en een Deense koper kwam Wauro Supryce vanavond voor 8.500 euro in Deense handen. Dit hengstveulen van de succesvolle Grand Prix-hengst Mauro Turfhorst is gefokt uit een stermerrie van For Ferrero en komt uit de moederlijn van het Lichte Tour-paard Lavendel H (v. Hennessy).

Sportgenen in trek

Ook Wivine La Cherry Utopia (v.Lamborghini U.S.) vond voor 6.000 euro een nieuwe eigenaar bij een professionele dressuuramazone en blijft daarmee in Nederland. Dit merrieveulen gaat terug op de bekende merrie O.Esther, die aan de basis staat van veel succesvolle Grand Prix-paarden.

Het duurste springveulen van de avond was Mattias-dochter Whitty-Montanja HBK, die voor 5.500 euro van eigenaar wisselde. Ook bij dit veulen is de sport dichtbij: haar grootmoeder sprong zelf op 1.50 m.-niveau.

Bekijk hier de collectie met prijzen

Laatste veulenveiling

Morgen komt de zesde én laatste collectie van de KWPN Online Veulenveiling van dit seizoen online. Bieden op deze dressuur- en springveulens kan tot maandag 28 september. Een dag later, op dinsdag 29 september, komt de collectie van de KWPN Online 3 & 4-Year-Olds Auction online.

Bron: KWPN