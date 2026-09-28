KWPN Online Veulenveiling (6): 7.000 euro voor hengstveulen van McLaren

Vanavond werd de zesde en laatste KWPN Online Veulenveiling van dit seizoen afgesloten. Westfield BB, een hengstveulen van McLaren gefokt uit een elitemerrie van Spielberg, was met een verkoopprijs van 7.000 euro de veilingtopper. Ondanks interesse van een Amerikaanse bieder blijft het veulen in Nederlandse handen.
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de prijzen Bekijk hier collectie en
Horses.nl/ Bron: KWPN
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