KWPN Online Veulenveiling gaat sterk van start

De eerste collectie van de KWPN Online Veulenveiling is vanaf vandaag te bekijken op de website en met deze veulens wordt het seizoen sterk geopend. Van 8 tot en met 11 augustus kan er worden geboden op 19 dressuur- en zes springveulens, afstammend van onder meer Pavo Cup-kampioen Extreme U.S., Pavo Cup-reservekampioen Pjethro en hengstencompetitiewinnaar Drummer 2000 TN.

Collectie.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Dit seizoen staan er weer zeven edities van de KWPN Online Veulenveiling op het programma, in de maanden juli tot en met september.

Pavo Cup-successen

Vorige week won Extreme U.S. voor de tweede keer de Pavo Cup en ook in de fokkerij is deze Escamillo-zoon voortvarend van start gegaan. Twee nakomelingen van Extreme U.S. maken deel uit van de eerste collectie van de KWPN Online Veulenveiling. Allereerst het hengstveulen Vingino Blue CT (mv. Glamourdale), wiens moeder met 78 punten goed getest is en uit dezelfde stam komt als het internationale Lichte Tour-paard Victor (v.Darlington). Het hengstveulen Vextreme Papillon (mv. For Ferrero) komt uit de stam van het Grand Prix-paard Lord Platinum (v.Ferguson).

In de Pavo Cup eindigde Pjethro op de tweede plaats bij de vijfjarigen, en van hem komt het merrieveulen Viva la Vida LC (mv. Fürstenball) onder de virtuele hamer. Haar grootmoeder is een halfzus van het internationale Intermediaire II-paard Baccara van Weltevreden (v. Painted Black).

Ook interessant voor sport en fokkerij is bijvoorbeeld het merrieveulen Vinia (Pride x Florencio). Haar moeder is een halfzus van twee Lichte Tour-paarden en uit deze bekende lijn komt onder andere de internationale Grand Prix-paarden Just Royal Dancer (v. Jazz) en Fallatijn (v. Vivaldi).

Prestatiegenen

Een interessant veulen voor springpaardenliefhebbers is bijvoorbeeld de Drummer 2000 TN-zoon Volt (mv.Quasimodo Z). Zijn moeder sprong op 1.30m-niveau en bracht in zowel directe als indirecte lijn al nakomelingen op minimaal datzelfde niveau. Volt heeft bovendien dezelfde grootmoeder als de topspringpaarden Dittorio-S, waarmee Alaa Mayssara deelnam aan de WEG in Tryon, en Fellini S van Erynn Ballard, waarmee hij uit de ijzersterke stam van familie Van Straaten gefokt is.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 8 augustus kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 11 augustus vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.