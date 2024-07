KWPN Online Veulenveiling gaat sterk van start

In binnen- en buitenland zijn de KWPN Auctions uitgegroeid tot een begrip. De eerste collectie van de KWPN Online Veulenveiling is vanaf vandaag te bekijken op de website en met deze veulens wordt het seizoen sterk geopend. Van 19 tot en met 22 juli kan er worden geboden op 14 dressuur- en drie springveulens. De stammen van Grand Prix-dressuurpaarden als Toots (v. Jazz), Helga (v. Chagall D&R), Cavalia (v. Sir Donnerhall I), Bond’s Painting (v. OO Seven) en Broere Karmijn (v. Damiro) zijn vertegenwoordigd.



Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. Dit seizoen staan er weer zeven edities van de KWPN Online Veulenveiling op het programma, in de maanden juli tot en met oktober.

Grand Prix-genen

Voor de dressuurliefhebbers is er veel te kiezen binnen deze collectie. Meerdere moeders presteerden zelf op minimaal Z1/Z2-niveau. Zo is de Extreme US-zoon Unisono d’Endy US interessant voor sport en hengstenopfok. Zijn moeder Dendy (v. Jazz) presteerde in de Lichte Tour en grootmoeder Endy geniet bekendheid als moeder van onder meer het internationale Grand Prix-paard Broere Karmijn (v. Damiro), het Lichte Tour-paard Zendy (v. Jazz) alsook NMK-kampioene Andy (v. Jazz).

Interessant

Interessant is ook het hengstveulen Ulberton (v. Barton VDL), wiens grootmoeder in het ZZ-Zwaar presteerde en in combinatie met Chagall D&R al het internationale Grand Prix-paard Helga van Matt Frost leverde. Het merrieveulen Umani stamt af van WK-deelnemer Skyline to B en grootmoeder Hippophae is een halfzus van de internationale Grand Prix-paarden Ellington (v. Jazz) en Bond’s Painting (v. OO Seven).

Springveulens

De springveulens zijn binnen deze collectie kleiner in aantal, maar dat doet niks af aan hun potentie. Zo komt het hengstveulen Umar S Pleasure Fan E Five (v. Neymar VDL) uit de zeer goed geteste Grand Slam VDL-dochter Lea’s Pleasure (EPTM 85). Merrieveulen Uriël du Sinaa (v. Zirocco Blue VDL) komt uit de 1.35m-springende Modesto-dochter Champion du Sinaa, die een halfzus is van het Grand Prix-springpaard Sietse (v. Monaco) van Licinio Grossi. Het Tangelo van de Zuuthoeve-merrieveulen Unikaat komt uit een 1.30m-springende halfzus van meerdere 1.40m-paarden. Unikaat heeft dezelfde grootmoeder als 1.45m-paarden als Esperanto (v. Zacharov), Famous (v. Aerobic), Inekaat (v. I’m Special de Muze) en Haydn (v. Zambesi).

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 19 juli kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 22 juli vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.