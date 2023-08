KWPN Online Veulenveiling presenteert vierde collectie

KWPN Online Veulenveiling presenteert opnieuw een veelbelovende collectie, waarop van 1 tot en met 4 september kan worden geboden. Ook in deze veiling zijn de dressuurveulens in de meerderheid, en komen er eveneens interessante springveulens onder de virtuele hamer. Nakomelingen van onder meer Quel Homme de Hus, Comme il faut, Governor, Glamourdale en Extreme US gaan in deze veiling over de toonbank.

Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. In de maanden juli tot en met oktober worden in totaal acht online veilingen georganiseerd, waarvan dit de vierde is.

Verwant aan Grand Prix-paarden

Het hengstveulen Typhoon (v. Governor) komt uit dezelfde moeder als het internationale Grand Prix-dressuurpaard Douglas (v. Spielberg) van Alizee Wauthier. Zijn goed geteste moeder Wilexa bracht daarnaast onder meer ook het internationale dressuurpaard Aurelius Ymas (v. Apache), die door Ruben Soto Gonzales bij de zevenjarigen is uitgebracht. Uit de sterke Morka-stam komt de For Ferrero-zoon Twix D, wiens goed geteste moeder (IBOP 85,5) een volle zus is van het Zware Tour-dressuurpaard Azzaro van Lisanne der Nederlanden. Daarmee heeft Twix D dezelfde grootmoeder als bijvoorbeeld de internationale Grand Prix-hengst Camorkus (v. Contango), het internationale Grand Prix-paard Wamorkus (v. Contango) en de internationale Lichte Tour-hengst Citango (v. Contango).

Prestatiestam

Ook uit een sterke prestatiestam komt Terentius Wittenberg (v. Livius), wiens overgrootmoeder Tarina (v. Jazz) door Katja Gevers op het hoogste niveau is uitgebracht. Dit is ook de stam van bijvoorbeeld de succesvolle KWPN-goedgekeurde hengst Imposantos (v. Wynton). De moeder van het merrieveulen Taja VDV (v. First Date) presteerde zelf in de Lichte Tour en is een halfzus van onder meer het Zware Tour-dressuurpaard High-Five Texel (v.Sorento).

Springgenen

Een interessant springveulen is onder meer Tawny Whoop TR, een zoon van topvererver Tangelo van de Zuuthoeve uit de merrie Whoopie die ook de te vroeg overleden KWPN-goedgekeurde hengst Envoy (v. Numero Uno) heeft gebracht. Moeder Whoopie is zelf een halfzus van de internationale Grand Prix-paarden Jalandria (v. Emilion) en Phentagera B (v. Quidam de Revel). Gefokt uit een halfzus van het internationale 1,60m-springpaard Benerife Ryal K (v. Tenerife VDL) van Jose Alfredo Hernandez Ortage komt het hengstveulen Treasure Ryal K.V. (v. New Pleasure VDL). Zijn grootmoeder bracht ook de internationaal 1,50m-geklasseerde Hespro Ryal K (v. Crespo VDL). Hengstveulen Touch of Power (v. United Touch S) is gefokt uit een halfzus van het internationale 1,50m-paard Chrysler B (v.Vingino).

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 1 september kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 4 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected], 0341-255511