KWPN Select Sale en Oldenburg veilen exclusieve veulencollectie tijdens Horses & Dreams

Een primeur! Voor het eerst gaan het KWPN en Oldenburg samen veulens veilen. Tijdens Horses & Dreams, komt er volgende week vrijdag 25 april een exclusieve collectie van topdressuur- en springveulens onder de hamer. Veulens geselecteerd uit bewezen Duitse én Nederlandse bloedlijnen.

De collectie bestaat uit veertien dressuurveulens en zeven springveulens. De dressuurveulens stammen af van Viva Gold, One Million, Dynamic Pur, Elastic, Odin, Sarai L, St. Emilion, Extreme U.S., Vitalis, Veneno, Fascination, Ortisei en Escanto PS. De springveulens zijn nakomelingen van Zinedine, Don’t Touch Tiji Hero, Casallco, Zirocco Blue VDL, Cornet Obolenksy en Catoki.

Dynamique Renard (Dynamic Pur x Quadroneur)

Olympische dressuurgenen

Dynamic Pur de winnaar van de minitest in Vechta, presenteert via Dynamic Renard een zeer beloftevol hengstveulen uit zijn eerste jaargang. Uit deze moederlijn komen tal van succesvolle dressuurhengsten zoals de goedgekeurde Signore Rubinstein en Sirano de Luxe.

De grootmoeder van het Elastic-veulen Vicky Litchy US, is de halfzus van de Olympische hengst Painted Black en van de Olympische Go Legend. Valentino AVE (v.Sarai L) komt uit de moederlijn van de goedgekeurde Lord Romantic en diverse andere hengsten. De moeder van Vitalis-zoon Vice President is de Lichte Tour-merrie Luna (v.Governor), die zich klaarmaakt voor haar Grand Prix-debuut.

Vicky Litchy US (Elastic x Vivino)

Uitzonderlijke springveulens

En ook de verwachtingen van de springveulens zijn hooggespannen. Het merrieveulen Catanga heeft met Catoki, Tangelo van de Zuuthoeve, Vigo D’Arsouilles en Cornet Obolensky een ijzersterke pedigree waarin 1.60m-genen liggen verankerd. De moeder van Casallco-dochter Casa Mia is de volle zus van het 1.55m-paard Carlo van Harry Allen.

De hengst Don’t Touch Tiji Hero is de vader van het zeer interessante hengstveulen Discreetly Touch. Zijn moeder is de zus van het 1.55m-paard Campino MR (v.Colestus). Viva Girl, een dochter van de Olympische Zirocco Blue VDL en Vivant vd Heffinck komt uit een ijzersterke moederlijn. Zo is haar moeder de halfzus van maar liefst 14 internationale springpaarden waaronder de 1.50/1.60m-paarden Katyusa, Carilot en Carquilot.

Discreetly Touch (Don’t Touch Tiji Hero x Comme il Faut)

Live presentaties

De wereldtop van de paardensport verzamelt zich ieder jaar in april op Hof Kasselmann in Hagen a.T.W. De Horses & Dreams 4* dressuur- en 3* springwedstrijd is traditioneel het eerste evenement van het Duitse buitenseizoen en een absolute ‘must’ op de kalender van de beste ruiters. Ieder jaar is een ander land gastland, dit jaar is het ‘Horses & Dreams meet The Netherlands. Op vrijdagavond 25 april om 20.30 uur, heeft u de kans te investeren in toptalent. Voorafgaand aan de live en online veiling worden de veulens gepresenteerd op donderdagavond 24 april om 18.45 uur, op vrijdag 25 april om 15.30 uur (dressuur) en 17.15 uur (springen). Deze presentaties zijn tevens via ClipMyHorst.tv te volgen.

De collectie staat online en is te bekijken op Horse24. Bieden kan zowel online als live.

Bron: Persbericht