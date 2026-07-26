Laatste kans om te investeren in dressuur- en springveulens: Studutch Auction sluit maandagavond



Tot maandagavond 27 juli heb je de kans te investeren in uitstekend gefokte en goed bewegende dressuur- én springveulens, embryo’s en een drachtige fokmerrie.

Dressuurveulens uit de zeer bekende Mandastam van Stal Hexagon met drie Grand Prix-merries op een rij, maar ook de beroemde Grand Prix-leverancier merrie Rumirell vind je terug in deze collectie. Net zoals de bloedlijnen van Explosion W, United Touch S, Dubai du Cedre, Jubilee D’Ouilly en het zeer gewilde Chacco-Blue-bloed.

Enkele highlights:

With Touch van ’t Studutch: Comme il Faut x Cornet du Lys

Met dezelfde grootmoeder als United Touch S, de Olympisch kampioen

Classic Touch. Gecombineerd met de zoon van Olympisch teamgoud en

Olympisch zilver Ratina Z



Met dezelfde grootmoeder als United Touch S, de Olympisch kampioen Classic Touch. Gecombineerd met de zoon van Olympisch teamgoud en Olympisch zilver Ratina Z Windsor van ’t Studutch: Cornet Obolensky x Kannan

Uit de halfzus van Dubai du Cedre, zijn grootmoeder is de volle zus van

Quickly de Kreisker en hijzelf is de volle broer van Jur Vrieling zijn

aanstormende GP-paard Mandela



Uit de halfzus van Dubai du Cedre, zijn grootmoeder is de volle zus van Quickly de Kreisker en hijzelf is de volle broer van Jur Vrieling zijn aanstormende GP-paard Mandela Wubilee van ’t Studutch: Comme il Faut x Chacco-Blue

Dit merrieveulen heeft als overgrootmoeder een van de beste 1.60m Grand

Prix-winnaars uit de geschiedenis: Jubilee D’Ouilly van Penelope Leprevost



Dit merrieveulen heeft als overgrootmoeder een van de beste 1.60m Grand Prix-winnaars uit de geschiedenis: Jubilee D’Ouilly van Penelope Leprevost Wymanda van ’t Studutch: Sandro Hit x Glock’s Toto Jr.

Drie Grand Prix-dressuurmerries op een rij, uit de zeer bekende Mandastam



Drie Grand Prix-dressuurmerries op een rij, uit de zeer bekende Mandastam Implanted embryo: Toulon x Kannan

Uit de halfzus van United Touch S



Meer informatie

Meebieden is mogelijk, maandagavond 27 juli vanaf 20.00 uur sluit de veiling.

Registreren is eenvoudig en gratis.

Voor vragen over de collectie en/of de veiling kun je contact opnemen met Sjaak van der Lei: 06 12 38 87 06.



Klik hier om de collectie te bekijken.

Wubilee van ’t Studutch (v. Comme il Faut).

Bron: Horses.nl / Persbericht