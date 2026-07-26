Laatste kans om te investeren in dressuur- en springveulens: Studutch Auction sluit maandagavond

Tot maandagavond 27 juli heb je de kans te investeren in uitstekend gefokte en goed bewegende dressuur- én springveulens, embryo’s en een drachtige fokmerrie.
Dressuurveulens uit de zeer bekende Mandastam van Stal Hexagon met drie Grand Prix-merries op een rij, maar ook de beroemde Grand Prix-leverancier merrie Rumirell vind je terug in deze collectie. Net zoals de bloedlijnen van Explosion W, United Touch S, Dubai du Cedre, Jubilee D’Ouilly en het zeer gewilde Chacco-Blue-bloed.
Enkele highlights:
- With Touch van ’t Studutch: Comme il Faut x Cornet du Lys
Met dezelfde grootmoeder als United Touch S, de Olympisch kampioen
Classic Touch. Gecombineerd met de zoon van Olympisch teamgoud en
Olympisch zilver Ratina Z
- Windsor van ’t Studutch: Cornet Obolensky x Kannan
Uit de halfzus van Dubai du Cedre, zijn grootmoeder is de volle zus van
Quickly de Kreisker en hijzelf is de volle broer van Jur Vrieling zijn
aanstormende GP-paard Mandela
- Wubilee van ’t Studutch: Comme il Faut x Chacco-Blue
Dit merrieveulen heeft als overgrootmoeder een van de beste 1.60m Grand
Prix-winnaars uit de geschiedenis: Jubilee D’Ouilly van Penelope Leprevost
- Wymanda van ’t Studutch: Sandro Hit x Glock’s Toto Jr.
Drie Grand Prix-dressuurmerries op een rij, uit de zeer bekende Mandastam
- Implanted embryo: Toulon x Kannan
Uit de halfzus van United Touch S
Meer informatie
Meebieden is mogelijk, maandagavond 27 juli vanaf 20.00 uur sluit de veiling.
Registreren is eenvoudig en gratis.
Voor vragen over de collectie en/of de veiling kun je contact opnemen met Sjaak van der Lei: 06 12 38 87 06.
Klik hier om de collectie te bekijken.
Bron: Horses.nl / Persbericht