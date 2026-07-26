Laatste kans om te investeren in dressuur- en springveulens: Studutch Auction sluit maandagavond

Adverteerder Horses.nl
Laatste kans om te investeren in dressuur- en springveulens: Studutch Auction sluit maandagavond featured image
Waltz of Romance VRB (v. Mclaren)


Tot maandagavond 27 juli heb je de kans te investeren in uitstekend gefokte en goed bewegende dressuur- én springveulens, embryo’s en een drachtige fokmerrie.

Door Adverteerder Horses.nl

Dressuurveulens uit de zeer bekende Mandastam van Stal Hexagon met drie Grand Prix-merries op een rij, maar ook de beroemde Grand Prix-leverancier merrie Rumirell vind je terug in deze collectie. Net zoals de bloedlijnen van Explosion W, United Touch S, Dubai du Cedre, Jubilee D’Ouilly en het zeer gewilde Chacco-Blue-bloed.

Enkele highlights:

  • With Touch van ’t Studutch: Comme il Faut x Cornet du Lys
    Met dezelfde grootmoeder als United Touch S, de Olympisch kampioen
    Classic Touch. Gecombineerd met de zoon van Olympisch teamgoud en
    Olympisch zilver Ratina Z
  • Windsor van ’t Studutch: Cornet Obolensky x Kannan
    Uit de halfzus van Dubai du Cedre, zijn grootmoeder is de volle zus van
    Quickly de Kreisker en hijzelf is de volle broer van Jur Vrieling zijn
    aanstormende GP-paard Mandela
  • Wubilee van ’t Studutch: Comme il Faut x Chacco-Blue
    Dit merrieveulen heeft als overgrootmoeder een van de beste 1.60m Grand
    Prix-winnaars uit de geschiedenis: Jubilee D’Ouilly van Penelope Leprevost
  • Wymanda van ’t Studutch: Sandro Hit x Glock’s Toto Jr.
    Drie Grand Prix-dressuurmerries op een rij, uit de zeer bekende Mandastam
  • Implanted embryo: Toulon x Kannan
    Uit de halfzus van United Touch S

Meer informatie

Meebieden is mogelijk, maandagavond 27 juli vanaf 20.00 uur sluit de veiling.
Registreren is eenvoudig en gratis.

Voor vragen over de collectie en/of de veiling kun je contact opnemen met Sjaak van der Lei: 06 12 38 87 06.

Klik hier om de collectie te bekijken.

Wubilee van ’t Studutch (v. Comme il Faut).

Bron: Horses.nl / Persbericht

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