Laatste kans! Vanavond sluit de KWPN Online Foal Auction

Vanavond om 20.00 uur sluiten de biedingen op de twaalf spring- en 27 dressuurveulens in de laatste KWPN Online Foal Auction. Hoogste tijd dus om uw definitieve keuzes te maken.

Geïnteresseerden uit onder meer Venezuela, Slowakije, Spanje, Duitsland en Noorwegen hebben de collectie al weten te vinden en hebben de eerste biedingen gedaan. De collectie bestaat uit 39 veulens, afstammend van hengsten als Vitalis, Le Formidable, Extreme U.S., O’Toto van de Wimphof, Cero Blue TN, Glasgow van ’t Merelsnest en Calido I.

Sportstammen

Een heel stel dressuurveulens komt uit sterke stammen. Een mooi voorbeeld daarvan is de O’Toto van de Wimphof-zoon Valentino (mv. Don Schufro), wiens moeder al het Zware Tour-dressuurpaard Horton (v. Charmeur) leverde. Zelf is moeder Ciska een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst In Style. Een ander toekomsttalent is Vantino SLS (Sarai L x Dante Weltino), die gefokt is uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde hengst Nashville Star.

De springpaardenliefhebbers kunnen bieden op onder meer de Drummer 2000 TN-dochter Valencia Rubertha R15V (mv. Dexter R). Haar moeder is met 82 punten goed getest in de EPTM en is een halfzus van onder andere het 1.50m-springpaard M.Ruberth P. Daarmee komt ze uit een bewezen sportstam die bij Stal Roelofs tot bloei is gekomen.

Met drie minuten verlengd

De ervaring leert dat vooral het laatste uur van de veiling flink wordt geboden. Vanaf 20.00 uur vanavond sluit de veiling. De veiling loopt telkens af voor enkele paarden tegelijkertijd. Mocht er in de laatste vijf minuten een nieuw bod komen, dan wordt de tijd met drie minuten verlengd. Bent u nog niet geregistreerd als bieder? Dit kan eenvoudig, gratis en snel. Tevens houden wij u dan op de hoogte van alle KWPN-veilingen.

Meer informatie

De veulens zijn beoordeeld door een KWPN-inspecteur en veterinair onderzocht, deze gegevens zijn online beschikbaar. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen in het internationale transport. Voor vragen over de collectie of veiling kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.