Limburgse Veulenveiling: 35.000 euro voor Chacco Blue-dochter

Op de Limburgse Veulenveiling is Cruela Grandia Z (Chacco Blue x Mr. Blue) met een opbrengst van 35.000 euro de topper van de avond geworden. Take On Me D (Cape Coral RBF Z x Cassini I) bracht met 30.000 euro het tweede geld op.

De door F.H.G.J. Grandia gefokte Cruela Grandia Z is een dochter van de 1,40m-merrie Fairytale Look en een kleindochter van de internationale 1,45m-merrie Bella’s Heartbreaker (Matthias Poggemöller). Er was voor het merrieveulen interesse vanuit Monaco, maar een bieder uit de zaal had het laatste bod.

Take On Me D

Take On Me D, één van de laatste veulens die onder de hamer kwam, werd door een bieder uit de zaal voor 30.000 euro aangeschaft. Het door D. Pars gefokte hengstveulen is een zoon van de internationale 1,35-merrie A-Costina, een halfzus van de 1,50m-hengst Collado.

29.000 euro voor Annika Z

Voor Annika Z (Aganix du Seigneur x Bamako de Muze), door G. Aerts gefokt uit Kaat van den Bisschop en daarmee nauw verwant aan o.a. Nikka van den Bisschop en Holland van den Bisschop, was er vooral interesse vanuit de zaal en ze werd uiteindelijk voor 29.000 euro afgeslagen. Voor duizend euro minder werd Triomphe Especiale (Cape Coral RBF Z x Chacco Blue), gefokt uit de volle zus van het internationale 1,50m-paard Be Special, verkocht.

20.000 euro of meer

Nog vier veulens leverden 20.000 euro of meer op. Tattoo Especiale (Emerald van ’t Ruytershof x Chacoon Blue) 22.000 euro, Eye Candy AG Z (Ermitage Kalone x Carrera VDL) 21.000 euro en Cornus Canadensis Z (Cape Coral RBF Z x Indorado) en Balouvera S41 Z (Balou du Reventon x Harley VDL) 20.000 euro.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl