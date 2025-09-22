Limburgse Veulenveiling presenteert de nieuwe generatie

De afgelopen 25 jaar heeft de Limburgse Veulenveiling zich ontwikkeld tot een vaste waarde in de internationale paardenwereld. Internationale topspringpaarden, bewezen verervers en opvallende toekomsttalenten: een hele reeks hiervan kwam hier als veulen onder de hamer. Vanaf vandaag is de nieuwe collectie te bekijken voor de live veiling op 1 oktober in het Peelbergen Equestrian Centre.



Terwijl de paarden- en veilingwereld in hoog tempo evolueert, staat de Limburgse Veulenveiling als een rots in de branding. Deze veiling is en blijft een toonbeeld van vertrouwen en kwaliteit. Fokkers bewaren hun beste veulens voor de Limburgse Veulenveiling en kopers vanuit de hele wereld weten dat hier hun investeringen waarde krijgen.

C’Est Unique – C’Est Unique SZ (Carthago x For Pleasure) gefokt uit 1.45m merrie Rafale du Tillard

Eersteklas prestatiegenen

Ruim 80 veulens komen op woensdag 1 oktober onder de hamer in het Peelbergen Equestrian Centre. Hengsten als Ermitage Kalone, Mosito van het Hellehof, Carthago, Heartbreaker, Uricas van de Kattevennen, Cape Coral RBF Z, Chacco-Blue, Aganix du Seigneur en Eldorado van de Zeshoek zijn sterk vertegenwoordigd binnen deze collectie. Ook beloftevolle hengsten als Pinacolada van Seldsum, Drummer 2000 TN, Cero Blue TN en Toèmme de Regor Z presenteren meerdere interessante veulens.

Quick Step – Quick Step van de Naegtegaal Z (Quaprice x Coronado I) is een zoon van 1.55m merrie Coromena

Lat steeds hoger voor afstamming

“We hebben de afgelopen jaren de lat voor wat betreft de afstamming steeds hoger kunnen leggen, dankzij het royale aanbod vanuit de fokkers. Dat gegeven wordt onderstreept door deze collectie. De veulens stammen niet alleen af van interessante hengsten, maar komen ook uit de beste prestatiestammen van Europa”, vertelt Paul Hendrix. Zo komen er veulens uit internationale sportmoeders, hengstenmoeders en halfbroers en -zussen van topspringpaarden onder de hamer.

Viktor vd Krekel – Viktor van de Krekel (Eldorado vd Zeshoek x Lux) is familie van de 1.60m hengst Aristoteles V van Jonathan McCrea

Online bieden

Reden genoeg om de collectie te verkennen op www.limburgseveulenveiling.nl. Behalve ter plaatse kan er ook online worden meegeboden in deze veiling, vooraf registreren als bieder kan op de website. Op donderdag 2 oktober en vrijdag 3 oktober vervolgt de Limburgse Veulenveiling met twee online veilingen, deze collecties worden één dezer dagen gepresenteerd.