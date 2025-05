Topprijs van 105.000 euro voor Va Bene-zoon in veulenveiling Westfalen

Met kop en schouders stak de nakomeling van de voshengst Va Bene, Vitavito Gold, erbovenuit in de zojuist afgesloten online veulenveiling van het Westfaalse paardenstamboek. Na ruim 70 biedingen viel de virtuele hamer uiteindelijk op een bedrag van 105.000 euro, dat werd betaald door een koper uit Duitsland.

In deze online veiling, speciaal voor hengstveulens, waren 25 veulens van de jaargang 2025 te koop: 17 dressuurveulens, vijf ponyveulens en drie springveulens. In totaal werden er vanavond 20 jonge hengsten verkocht voor een gemiddelde prijs van 14.088 euro, terwijl zes van de verkochte veulens voor 10.000 euro of meer van de hand gingen. Met de 20 verkochte veulens behaalde het Westfaalse paardenstamboek een totale omzet van 281.750 euro.

Het tweede geld van 26.500 euro werd door een koper uit Spanje betaald voor het hengstveulen Popcorn, een nakomeling van de bij het KWPN-goedgekeurde hengst Pjethro. Een bedrag van 24.500 euro was er voor de Viva Gold-zoon Valentino door kopers uit Brazilië.

Spring- en ponyveulen

Het duurst verkochte springveulen werd de Diamant de Semilly-zoon Diamant D’Amour. Voor 8.500 euro blijft de voshengst behouden voor Duitsland. Bij de pony’s werd het meeste geld betaald voor een nakomeling van Noble Dance. De palomino hengst Nobel Boy D werd voor 5.000 euro afgeslagen.

Bron: Horses.nl