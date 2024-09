Merrielijnen spelen hoofdrol bij veulens veiling Dronten

Na een geslaagd concours en succesvolle Sportpaardenveiling wordt de Equestrian Week Dronten vrijdag 13 september op het Hippisch Centrum Flevodrome afgesloten met de veulenveiling. De selectiecommissie heeft dit jaar zowel bij de dressuur- maar vooral bij de springveulens extra gelet op de moederlijnen naast het type, correctheid en beweging. Met trots worden een paar echte parels aangeboden met meerdere bekende familieleden in de topsport. Totaal komen er 58 onder de hamer, 31 springveulens en 26 gefokt in de dressuurrichting.

Volgens Coen van Zanten, die samen met Jan Wybe Schurer, Thom Siemerink en Anne-Kees Smeenk (dressuur) de selectie deed, zijn er in de springrichting vooral veel nakomelingen van bewezen hengsten, al zijn er ook wel een paar interessant gefokte veulens van jonge hengsten. Daarbij heeft hij het dan over nakomelingen van onder andere Cornet Obolensky, Dourkan Hero Codex One, Tangelo van de Zuuthoeve en Kassanova de la Pomme. Daarnaast worden twee veulens van de Olympiade hengst Ermitage Kalone aangeboden.

Moederlijnen

Wat betreft de moederlijnen komt Updilon S (v. Tangelo vd Zuuthoeve) uit de prestatiemerrie Zandgravin (Indoctro x Landgraf I), die ook de moeder is van het Grand Prix paard I’m Special V (v. I’m Special de Muze) van Harry Charles. De grootmoeder van veulen Cynthia DHA Z (v. Corlou PS) is Orissa M (v. Quidam de Revel) en zij is een volle zus van de legendarische hengst Verdi TN.

Interessant

Interessant is zeker Charlie’s Codex VS Z (v. Codex One). Haar moeder Vomara Heywood H Z (v. Vigo d’’Arsouilles) is een halfzus van de Grand Prix hengst Fernando H (v. Calvino) en haar grootmoeder Amara (v. No Limit) is een halfzus van de voormalige Olympische kampioenshengst Hicktead (v. Hamlet.) En dan is daar ook nog Dourak PH Z (Dourkan Hero x Hardrock), wiens overgrootmoeder Jaltha W (v. Concorde) de goedgekeurde GP hengst Chaplin (v. Verdi) bracht.

Dressuurveulens

In de dressuurrichting worden twee veulens van de Olympiade hengst Glamourdale geveild. Een daarvan komt uit de fokkerij van Wim van der Linden: Ultra Black Texel (mv. Glock’s Toto Jr.), een stam met veel Z-dressuurpaarden. Stalgenoot Urban Arrow Texel (v. Las Vegas) komt uit Dolce Corieta Texel (v. Voice) een halfzus van de hengst Enzo Ferrari en een tante van de jonge KWPN- hengsten Pernod RS2 en Network.

Veel sport

Zeer interessant is Ultimate Dream O (Dreamboy x Everdale, uit de stam van Johnson, een stam met heel veel sport. Moeder Isabelle ter Kwincke (v. Everdale) is een halfzus van de hengst Just for You (v. Utopia) en het GP paard Grayton Beach (v. Negro). Uit de bekende Fastrade-stam komt Ustrade K (Extreme US x Rousseau), een halfzus van de Lichte Tour-hengst Intro K (v. Apache). Een heel aansprekend veulen is Uptown, een zoon van Lowlands OLD. Zowel moeder Chanel (v. Florencio) als grootmoeder Virgina (v. Flemmingh) liepen Z2 dressuur en oom Go On (v. Ampère) is Grand Prix.

De veulens worden op vrijdagmiddag om 15.30 uur gepresenteerd in de ruime binnenhal van Flevodrome, waar eerder de week de veiling van de sportpaarden plaats vond. Om 18.30 uur gaat de veiling van start. Mis het niet. Alle info is te vinden op www.veilingdronten.nl