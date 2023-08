Merrieveulen van Bacardi VDL met 54.000 euro veilingtopper Trigon Auctions II

Op de tweede veulenveiling van Trigon Auctions leverde Bacardi VDL de absolute veilingtopper. Het merrieveulen Bybanda VDL Z, uit de 1.60m merrie Banda de Hus, werd na een hevig biedduel tussen kopers uit Ierland, Amerika en Noorwegen uiteindelijk voor 54.000 euro afgeslagen. Het waren de kopers uit Ierland die het merrieveulen voor dit geld in handen kregen.

Het tweede geld werd betaald voor een merrieveulen van Cartello VDL. Cigali VDL Z (Cartello uit de zus van Levis De Muze en Nimrod de Muze) blijft voor 29.000 euro in Nederland. Qui Est Tu Js Z, een merrieveulen van Quel Homme de Hus uit de moederlijn van Emerald van ‘t Ruytershof, vertrekt voor 13.500 euro naar Brazilië. In totaal kwamen 14 veulens onder de hamer voor een gemiddelde prijs van bijna 15.000 euro. Acht veulens leverden 10.000 euro of meer op.

Bron: Horses.nl