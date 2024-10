Morgen is het zover: de laatste Stal Brouwer Auctions van het seizoen

Na een succesvolle reeks van vier veilingen is het morgen tijd voor de laatste Stal Brouwer Auctions, dit keer in Schijndel. Maar liefst 80 veulens zullen onder de hamer gaan van veilingmeester Marthijs Brouwer. "Zoals we vaak zeggen: 'Het beste komt op het laatst', en dat is hier zeker van toepassing."