Nashville Star en Faust 523 leveren veilingtoppers bij Veulenveiling Midden-Nederland

Bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren vond woensdagavond de 21e editie van Veulenveiling Midden-Nederland plaats. Traditiegetrouw bestond de veiling uit een collectie van rijpaardveulens en een vijftal Friese veulens. Bij de rijpaardveulens was de dressuurgefokte Tayson JZ (Nashville Star x Governor) met 18.000 euro het duurst. Veilingtopper bij Friese veulens was Ysbrand R (Faust 523 x Alke 469). Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 36.000 euro.

Het dressuurgefokte hengstveulen Tayson JZ, veilingtopper bij de rijpaardveulens, blijft voor 18.000 euro in Nederland. Bijzonder voor de fokkers, want zij hadden in 2019 ook al eens de veilingtopper. Hengstveulen Tiësto (For Real x Governor) werd voor 16.000 euro afgeslagen. Het duurste springveulen was True Liberty (Ermitage Kalone x Calvaro Z). Dit merrieveulen ging voor 14.500 euro over in nieuwe handen. Hengstveulen Crescendo vd Boxem (Chacoon Blue x Elvis ter Putte ) bracht 11.000 euro op. Verschillende veulens vertrekken naar buitenlandse kopers uit onder andere Amerika, Polen, België en Ierland.

Friezen

Bij de Friese veulens was de de Faust 523-zoon Ysbrand R de absolute veilingtopper. Dit veulen blijft voor 36.000 euro in Nederland. Ook voor de hengstveulens Wiebe Fan HMV (v. Tiede 501 x Beart 411) en Ynze fan Klein Weulink (Boet 516 x x Alwin 469) was veel belangstelling. Zij brachten respectievelijk 28.000 euro en 20.000 euro op.

Prijzen lager dan vorig jaar

Voorzitter Joop van Wessel: “Ondanks de hitte lieten de veulens zich goed zien. We wisten dat vooraf dat de prijzen niet hetzelfde zouden zijn als vorig jaar. De trend die we ook op andere veilingen hebben gezien zagen we ook terug in onze prijzen. Toch zijn we niet ontevreden. De zaal was goedgevuld en online hebben we ook veel biedingen gekregen. Ook hebben we veel positieve berichten ontvangen van de fokkers. We hopen dat het volgend jaar qua prijzen wat beter mag zijn, qua sfeer hebben we in ieder geval niets ingeleverd.”

Goede doel

De veiling werd geopend met twee items voor het goede doel. Het bronzen hert en een linnen schilderij brachten samen 1.800 euro op voor het Prinses Maxima Centrum.

Volledige collectie

Bron: Horses.nl/Persbericht