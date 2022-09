Nieuw aanbod op de VDL Online Breeders Market!

De VDL Stud heeft een nieuwe groep veulens, geboren in 2022, geselecteerd voor de VDL Online Breeders Market! Deze veulens zijn nu in verschillende prijsklassen te koop op www.vdlonlinemarket.com.

Om de brug kunnen slaan tussen fokker en koper, presenteren we dit jaar wederom een fraaie veulencollectie op de VDL Online Breeders Market. Veulens direct van de fokker die afstammen van bewezen hengsten zoals Carrera, Zirocco Blue, Douglas en Harley, maar ook van jonge opkomende hengsten zoals o.a. New Pleasure, Pommerol de Muze, Zinelord, Landino, Sambucci de Muze, Inaico, Liamant W, Mc Allister and Avenger.

Niet meer opbod

De verkoop gebeurt niet per opbod. De klant brengt een bod uit, dat wij weer communiceren met de fokker. Aan de fokker dan de keuze om wel of niet te verkopen of een tegenbod uit te brengen. Een uitgebracht bod is 24 uur bindend, wat de Online Breeders Market dynamisch maakt voor zowel koper als verkoper.



Voor alle informatie, registratie als koper, koopvoorwaarden en details over de veulens verwijzen wij u graag naar onze website.



Kies een veulen > Bied > Koop!

Zo makkelijk is het op www.vdlonlinemarket.com