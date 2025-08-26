Nieuwe collectie KWPN Online Auction gepresenteerd

Is het afgelopen veiling niet gelukt om een goede investering in veulens te doen? Niet getreurd, want de KWPN Online Foal Auction presenteert vandaag een nieuwe lichting toekomsttalenten.

Collectie.

Op de nieuwe collectie veulens kan van 29 augustus tot en met 1 september geboden worden. Twaalf spring- en 28 dressuurveulens worden hierin aangeboden en zij stammen af van hengsten als Highway TN, Emilion, Extreme U.S., Proud James, One Million en McLaren.

Goede genen

Een interessant dressuurveulen is bijvoorbeeld de Roman Empire-dochter Vanilla Ice V (mv. Bon Bravour), wiens moeder in de Lichte Tour is uitgebracht. Moeder Gearieta Texel is bovendien een halfzus van het Inter II-dressuurpaard High-Five Texel en het Lichte Tour-paard Impression Texel. Ook beloftevol is het hengstveulen Vito (One Million x Ampère), die zelf een halfbroer is van het Lichte Tour-paard Ferdinand. Uit deze directe lijn komt ook de internationale Grand Prix-paarden Glendale, Bolero, Annette Ballerina en BMC Murdock. De Noble Prince Norel-zoon Vicari-Utopia (mv. Expression) is gefokt uit een halfzus van de KWPN-goedgekeurde Lichte Tour-hengst Gotcha-Utopia.

Bewezen stammen

Ook in de springrichting zijn er parels-in-de-dop te ontdekken in deze collectie. Zoals de Drummer 2000 TN-zoon Vipptone, wiens grootmoeder Earl Grey tot op 1.55m-niveau is uitgebracht en al de KWPN-goedgekeurde hengst Jay-Star (v. Big Star), die op 1.50m-niveau geklasseerd is, en de NRPS-gekeurde 1.60m-hengst I’m A Star (v. E Star) leverde. Het merrieveulen Vayen combineert de Grand Prix-winnaars Highway TN en Van Gogh, en komt uit een met 80 punten goed geteste merrie. Bovendien is moeder Oleane een volle zus van het internationale 1.60m-paard Fabio van Gonzalo Azcarraga. Uit deze directe lijn komt ook het Grand Prix-springpaard Sorbette.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 29 augustus kan er online geboden worden op de veulens uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 1 september vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de veulens staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze sponsor Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.