Obsession Taonga-nakomelingen opnieuw in trek bij KWPN Online Veulenveiling

Nakomelingen van Obsession Taonga zijn in trek. Dat bleek al tijdens de vorige editie van de KWPN Online Veulenveiling, waar het hengstveulen Wizard Taonga met 12.000 euro de veilingtopper werd. Ook tijdens de vierde editie waren twee dochters van de hengst goed voor 7.000 euro. Winida (mv. Franklin) blijft behouden voor Nederland, terwijl Wimarilla (mv. Jazz) naar Zweden vertrekt. Hetzelfde bedrag werd betaald voor het best verkochte springveulen, Wildstar A.S (Zirocco Blue VDL x Toulon). Dit hengstveulen vertrekt voor 7.000 euro naar Frankrijk.
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Bron: Horses.nl
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