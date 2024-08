Oldenburger Elite veulenveiling: 74.000 euro voor My Blue Horse Santiano-zoon

Voor de My Blue Horse Santiano-zoon Sea Cloud werd gisterenavond verreweg het meeste geld neergeteld in de 35e editie van Oldenburg Elite Foal Auction. Voor 74.000 euro wisselt het hengstveulen van eigenaar.

Moeder Fjola is de zus van de Grand Prix-paarden Champagner (v. Helenenhof’s Catoo) en Laurano (v. Lauries Crusador) en is een dochter van Krack C, de vader van de succesvolle hengst Vivaldi.

Vechta-veulenkampioenen

Het tweede geld werd betaald voor de winnares van de Vechta-veulenkampioenschappen, Ravina KP. De Fair Deal-dochter vertrekt voor 47.000 euro naar een koper uit Polen. Het derde geld van 40.000 euro ging naar de winnaar van de Vechta-veulenkampioenschappen, de Secret Noir-zoon Special Agent.

Bron: Horses.nl