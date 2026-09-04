Oldenburger Eliteveulenveiling: Security-zoon voor 30.000 euro veilingtopper, drie veulens naar Nederland

Petra Trommelen
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Oldenburger Eliteveulenveiling: Security-zoon voor 30.000 euro veilingtopper, drie veulens naar Nederland featured image
Six Seven (v. Security). Foto: OLD-Art
Door Petra Trommelen

De eerste Oldenburger Elite Veulenveiling tijdens de Fichtenhof Classics heeft vanavond een topprijs van 30.000 euro opgeleverd. Die werd betaald voor het hengstveulen Six Seven (Security x For Romance I). Ook kopers uit Nederland waren nadrukkelijk actief tijdens de veiling en legden beslag op drie veulens.


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