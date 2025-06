Gisterenavond vond de allereerste editie van de Olympic Dream Auction by Schröder plaats in Tubbergen. De veilingtopper was het hengstveulen Version of Kitona VK (Drummer 2000 TN Z x Vigo D’Arsouilles), die verkocht werd voor €38.000 aan een koper uit Tsjechië. Op de veiling kwamen elf springveulens onder de hamer.