Ook Flanders Foal Auction heeft olympische selectie

Met het oog op de Olympische Spelen heeft Flanders Foal Auction voor de komende veiling op zaterdag 10 augustus een collectie met een olympisch tintje geselecteerd. Meerdere veulens hebben een relatie tot deelnemende springpaarden in Parijs. De meeste via hun vader, maar er zijn ook connecties via moederskant.

De vierde Flanders veulencollectie van het jaar telt 38 veulens en zij worden tijdens het viersterren concours op Sentower Park in Opglabbeek geveild. “Het is een heel sterke collectie. Een grote groep ook, maar we konden niet kiezen welke veulens we moesten laten staan. Ze hebben allemaal iets aparts”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

Olympische hengsten

Hengstveulen Bad Joke (Ermitage Kalone x Toulon) is een halfbroer van Olympic Music (1.50m niveau). Zijn moeder is een halfzus van Funky Music (1.60m GP), de moeder van El Torreo de Muze (1.70m GP) en Bretling du Paradis Z (1.60m GP).

De 38 veulens stammen af van 21 verschillende hengsten. De olympische Emerald van ’t Ruytershof en Cornet Obolensky hebben er vijf veulens bij. Chacco Blue, die deelnam aan de Olympische Spelen in Londen, wordt vertegenwoordigd door vier nakomelingen. Olympisch debutant Ermitage Kalone heeft er drie bij: Uit de stam van Itot du Chateau, Funky Music en uit de lijn van Narcotique de Muze II.

Parijs-hengsten

Van de Parijs-hengsten Quel Homme de Hus en Uricas vd Kattevennen zijn er ook twee veulens: Unstoppable SL (Quel Homme de Hus) uit de halfzus van de 1.60m Grand Prix-paarden Sterrehof’s Voltaire en Balou Z, en Baptiste van ’t Roth (Uricas vd Kattevennen) uit de halfzus van power house Calimero van ’t Roth (1.60m GP met Jos Lansink).

Interessante veulens

Hengstveulen Chic Chic van WW (Cumano x Thunder vd Zuuthoeve) is een zoon van Esquina van Klapscheut (1.60m GP) en halfbroer van het 1.60m GP paard Irco van Klapscheut. Grootmoeder en 3e moeder sprongen 1.50m en gaven beide meerdere 1.60m GP paarden.

Medaillekanshebber Dubai du Cedre heeft een nichtje in de veiling: Urla Dubai (Cornet Obolensky x Kannan). Afsluiter van de veiling is de driekwart zus van Legacy, die met Daniel Coyle in de Franse hoofdstad is nadat ze de wereldbekerwedstrijden in Leipzig en Amsterdam en de landenwedstrijd in Ocala won.

Er zijn meer opvallend feiten te noemen:

8 veulens komen uit een merrie die 1.50m of hoger sprong

9 veulens hebben een grootmoeder die 1.50m of hoger sprong

11 veulens komen uit een merrie die al een 1.50m of 1.60m springpaard leverde

32 veulens hebben een grootmoeder die al 1.50m of 1.60m gegeven hebben

Er zijn opvallend veel interessante gefokte merrieveulens in deze collectie

De Flanders Foal Auction staat op 10 augustus gepland vanaf 20.00 uur. Bied ter plekke mee, online of per telefoon: www.flandersfoalauction.be. Een VIP-tafel is via whatsapp te reserveren via Sigrid Gielen +32 476 25 86 47.