Ook twee dressuurveulens gaan voor 65.000 euro over de toonbank in Grand Prix Sales

Petra Trommelen
Ook twee dressuurveulens gaan voor 65.000 euro over de toonbank in Grand Prix Sales featured image
Silberaster K (Viva Gold x De Niro) Bron: Grand Prix Sales
Door Petra Trommelen

Na de veiling van de springgefokte veulens afgelopen maandag was het vanavond de beurt aan de 17 dressuurveulens. Dit keer werd er niet eenmaal, maar zelfs tweemaal de topprijs van 65.000 euro betaald: het merrieveulen Silberaster K (Viva Gold x De Niro) en de Glamourdale-zoon Vaskur EF (mv. De Niro) werden beiden voor dat geld afgeslagen.

