Opnieuw 25.000 euro gemiddeld voor Flanders Foal Auction op Duitse bodem

Live veilingen zoals die gisteravond op Duitse bodem bewijzen waarom Flanders Foal Auction bewust kiest voor een combinatie van live en online bieden. Een sfeervolle ambiance geeft een veiling nét dat extra zetje, iets wat opnieuw zichtbaar werd op Holger Hetzel Stables in Goch. De gemiddelde prijs kwam uit op 25.000 euro.

Topprijs was 50.000 euro voor Cornetta Z (Cornet Obolensky x Nabab de Reve). De kleindochter van Cordula de Laubry, de merrie die acht 1.60-1.65m Grand Prix-paarden voortbracht, werd verkocht aan een online bieder uit Spanje.

Vijfde editie

Gastheer Holger Hetzel keek na afloop tevreden terug op de veiling. “Het is inmiddels de vijfde keer dat Flanders Foal Auction tijdens mijn concours een veiling organiseert en ik kan alleen maar zeggen dat het een uitstekende beslissing was om met hen samen te werken. Flanders heeft een sterke reputatie, wij ook, en juist daardoor versterken we elkaar. We delen dezelfde visie en werken allebei met een gedreven team. Dat zie je terug in de resultaten.”

Record aantal deelnemers en bezoekers

Het decor voor de veiling werd gevormd door de Tiemeyer x Holger Hetzel Young Horse Masters, een jongepaardenwedstrijd die ieder jaar verder aan aanzien wint. Met een prijzenpot van 200.000 euro trok het evenement dit jaar een recordaantal deelnemers. Ook het publiek wist de weg naar Goch massaal te vinden, waardoor de zaterdagavond opnieuw de ideale setting vormde om 35 veulens te veilen.

Voor €42.000 werd Unibelle Field (United Touch S x Uricas van de Kattevennen) verkocht

aan een klant uit Saoedi-Arabië. Haar grootmoeder Colibelle Hero Z springT 1.60m Grand

Prix en is een halfzus van twee 1.60-1.65m Grand Prix-paarden.

Internationale kopers

In totaal werden veulens verkocht aan kopers uit elf verschillende landen, waaronder zelfs Zuid-Afrika en Chili. Duitsland was met negen aankopen de grootste afnemer. Grand Prix-ruiters Marco Kutscher en Johannes Ehning legden beiden een veulen vast. Net als vorig jaar kocht Holger Hetzel er twee met Uwe Schmitz om later dit jaar voor een goed doel te veilen op zijn Holger Hetzel Sport Horse Sales.

Online hoger gemiddelde

Twintig veulens werden live verkocht voor een gemiddelde prijs van 22.450 euro. De twaalf online verkochte veulens realiseerden een gemiddelde van 28.500 euro.

Merrieveulens in top-5

De top-5 best verkochte veulens bestond volledig uit merrieveulens. Cornetta Z (Cornet Obolensky) is voor 50.000 euro is naar Spanje verkocht, net als Uraya E4U Z (Untouched x Diamant), gefokt uit de volle zus van Emerald, voor 36.000 euro. Voor 42.000 euro is Unibelle Field (United Touch S x Uricas van de Kattevennen) verkocht aan een klant uit Saudi-Arabië. Haar grootmoeder Colibelle Hero Z springt 1.60m GP met Darragh Kenny en is een halfzus van Oak Grove’s Heartfelt (1.65m GP) en Arac du Seigneur (1.60m GP). Aangekocht door een online bieder uit Chili voor 40.000 euro werd United de Montana Z (United Touch S x Baloubet du Rouet) uit de volle zus van Akarad Hero, Don’t Touch Tiji Hero en Drummer TN.

Twee merrieveulens brachten 38.000 euro op: Azraelle v/h Franciscushof Z (Aganix du Seigneur x Indoctro), halfzus van twee 1.50m springpaarden, en Ushua E4U Z (United Touch S x Diamant de Semilly) uit de volle zus van de olympische hengst Quickly de Kreisker.

Nieuwe collectie online

De volgende Flanders Foal Auction staat gepland op komende zaterdag 1 augustus op Sentower Park. Een week later, op vrijdag 7 augustus, volgt een embryoveiling in Dublin. De veulencollectie is al te bekijken via www.flandersfoalauction.be.

Bron: Persbericht / Horses.nl