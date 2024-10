Paardenveilingonline: 14.500 euro voor Hardrock Z-merrieveulen

Met de afsluiting van hun derde en laatste veulenveiling dit jaar heeft Paardenveilingonline opnieuw indrukwekkende resultaten behaald. Maar liefst 90% van de collectie, bestaande uit meer dan vijftig veulens, werd verkocht, met een gemiddelde opbrengst van 6.500 euro per veulen. Hoogtepunt van de veiling was een merrie van Hardrock Z, die voor de uitzonderlijke prijs van 14.500 euro werd verkocht.

Ondanks de uitdagende markt toont Paardenveilingonline opnieuw zijn kracht als platform waar kopers en verkopers van topkwaliteit veulens samenkomen. “Het is geweldig om te zien dat we, zelfs in moeilijke tijden, veulens voor realistische prijzen weten te verkopen,” aldus de oprichters Alwin en Niels. “We zijn ontzettend trots op het hele team en dankbaar voor het vertrouwen van onze klanten.”

De veiling trok veel internationale belangstelling. Terwijl verschillende veulens in Nederland blijven, zullen er ook paarden hun nieuwe thuis vinden in Zweden, Italië, België, Spanje, Frankrijk, Engeland, Ierland, Tsjechië, Denemarken, Zwitserland, Kroatië en Polen.

Vier veulens boven de 12.500 euro verkocht

De veilingtopper Une Apardi KK (Hardrock Z x Corland) werd voor 14.500 euro verkocht aan een koper uit Zweden. Dit veelbelovende veulen, met een indrukwekkende afstamming van Hardrock Z en Corland, belooft een succesvolle toekomst in de sport. Voor 13.500 euro verhuist Unaminka-V (Ermitage Kalone x Glock’s London) binnenkort naar Ierland. Deze nakomeling, uit de sterke Minka-stam, combineert de kracht van Olympische hengsten als Glock’s London en Ermitage Kalone, en is een potentiële kampioen in wording.

Ook Nederlandse kopers grijpen hun kans

Ook vanuit Nederland werd weer stevig geboden. Coldplay Be SES Z (Cornet Obolensky x Nabab de Reve) bracht eveneens 13.500 euro op. Dit veulen komt uit een uitzonderlijke familie van toppers zoals Go Easy, Iceman en Hocus Pocus de Muze. Daarnaast werd Quando (Quaprice Z x Vigo d’Arsouilles), zoon van GP-merrie Sterrehof’s Ushi, verkocht voor 12.500 euro. Tot slot blijft de schimmel Uitblinker (Berlin x Numero Uno), halfbroer van het 1.50m-paard Iowa B, voor 9.000 euro in Nederland. Met zijn bewezen bloedlijnen heeft ook dit veulen alles in huis om te schitteren in de sport.

Volgende veiling: Jonge springpaarden 4-7 december

Hoewel dit de laatste veulenveiling van Paardenveilingonline was voor dit jaar, hoeft u niet lang te wachten. Over twee maanden zijn ze namelijk alweer terug met een geweldige selectie jonge, talentvolle springpaarden die klaarstaan om volgend seizoen te schitteren in de sport.

Vanaf woensdag 4 december kunt u uw bod uitbrengen op deze toptalenten, en de veiling sluit af op zaterdag 7 december. Registreer u nu alvast gratis, zodat u een e-mail ontvangt zodra de nieuwe collectie online staat. Zo mist u niets!

Heeft u zelf nog jonge springpaarden die toe zijn aan een nieuwe eigenaar? Meld ze dan snel aan voor de laatste plekken in onze decemberveiling. Voor meer informatie over de komende veilingen en registratie kunt u terecht op de website van Paardenveilingonline.