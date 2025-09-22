Paardenveilingonline: embryo’s tot 26.000, fokmerries tot 23.000 en veulens tot 11.000 euro

Paardenveilingonline heeft haar grootste collectie ooit met succes afgesloten. Met een verkooppercentage van 90% en een gemiddelde prijs van 7.183 euro was er volop internationale belangstelling. Kopers uit meer dan 100 landen volgden de veiling, met opvallend veel biedingen uit Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en de Verenigde Staten.

Embryo’s tot 26.000 euro: strategische keuzes voor toekomstgerichte fokkers

De absolute klapper van de veiling was een reeds geïmplanteerd embryo van United Touch S x Chacco-Blue, dat voor 26.000 euro werd verkocht aan een koper in Ierland. Ook een embryo van Toulon x Chacco-Blue trok veel aandacht en wisselde voor 13.500 euro van eigenaar. Duidelijk is dat embryo’s steeds vaker worden gezien als een slimme, toekomstgerichte investering.

Fokmerries tot €23.000: directe versterking voor fokkerij & sport

Ook de twee drachtige fokmerries stonden volop in de belangstelling. Dame Blanche (v. Clinton), zelf 1.50m geklasseerd en drachtig van Akarad Hero Z, bracht 23.000 euro op. Mallory W (v. Cash du Plessis), verwant aan meerdere 1.60m-paarden en drachtig van Andiamo Semilly, werd afgeslagen op 17.500 euro. Beide merries blijven in Nederland en onderstrepen de waarde van bewezen bloedlijnen.

Beide merries bevestigen dat fokkers steeds gerichter zoeken naar kwaliteit die direct inzetbaar is. Sportprestaties én interessante bloedlijnen maken dit type veilingaanbod blijvend in trek.

Veulens tot 11.000 euro verkocht: sterke sportlijnen populair

De bijna 50 springgefokte veulens spraken kopers uit de hele wereld aan. Van België tot Mexico, van Italië tot Ierland: de belangstelling voor genetische topkwaliteit is groot.

Veulens met sterke moederlijnen en populaire vaders als Dominator 2000 Z, Diaron en Cornet Obolensky bleken ook dit keer de publiekslievelingen.

Internationale dynamiek groeit verder

“Nog nooit hebben we zo’n brede collectie verkocht, en dat met een verkooppercentage van 90%,” vertellen oprichters Alwin Scholten en Niels Mulder. “Sinds 2020 combineren we realistische prijzen met topkwaliteit, en dit resultaat laat zien dat kopers wereldwijd ons blijven vinden én vertrouwen. Nu kijken we uit naar onze decembereditie met jonge springpaarden.”

Vooruitblik: jonge springpaardenveiling in december

Van 3 t/m 6 december presenteert Paardenveilingonline een nieuwe collectie met jonge springpaarden die klaar zijn voor de sport.

Sinds 2020 brengt Paardenveilingonline springkwaliteit wereldwijd binnen handbereik. Volledig online, transparant en met oog voor realistische prijsvorming. Investeer met vertrouwen in het talent van morgen samen bouwen we aan de topsport van de toekomst.

