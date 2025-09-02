Portugese investeerder koopt twee duurste dressuurveulens op veiling in Riedlingen

Op de veulenveiling in Riedlingen werd het hengstveulen Elias E (Esperanto x Carabas) verkocht voor 32.000 euro, het hoogste bedrag van de veiling. De koper is een bekende investeerder uit Portugal, die het veulen telefonisch aankocht. Voor 20.000 euro vertrekt ook Supertramp (Security x Bequia), het op één na duurste veulen van de veiling, naar dat adres.

Duurste dressuur- en springveulen

Veilingtopper Elias E is gefokt door Georg Ederle uit de merrie Limited Edition E (v. Carabas). Deze merrie bracht eerder al de DSP-goedgekeurde hengst Valentigno E (v. Valentino Rossi) voort.

Het duurste springveulen van de Riedlinger veiling was Dark Chocolate (Diaron x Coronado I), waarvoor 19.000 euro werd betaald.

15.000 euro of meer

Daarnaast wisselden vijf andere veulens voor 15.000 euro of meer van eigenaar. Een gerenommeerde hengstenopfokker uit Niedersachsen kocht voor 18.500 euro het hengstveulen Soulmen (So Perfect x Grey Flanell). Springsportliefhebbers uit Baden-Württemberg investeerden 18.000 euro in Extra Power (Ermitage Kalone x Clinton).

Voor Hero (Highway TN x Tangelo van de Zuuthoeve), Verdi (Vitalis x De Niro) en Vivanté (Veneno x Finest) werd elk 15.000 euro neergeteld.

Bron: Horses.nl